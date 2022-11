Skigutta flirer av Northug og slår tilbake: – Veldig rart å bare lete etter feil

BEITOSTØLEN (VG) Gutta på langrennslandslaget «reagerer litt», «flirer ganske godt av» og «stusser på» utsagn fra TV 2-ekspert Petter Northug.

TAR LAGET I FORSVAR: Emil Iversen mener dagens skilandslag er det beste noen gang.

21. nov. 2022 23:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Når jeg leser saken med Petter, reagerer jeg litt på innholdet. For de fire sesongene han viser til (mellom 2018 og 2022), er vi ni menn som har tatt individuelle OL- og VM-medaljer og 16 menn med individuelle pallplasser, sier Pål Golberg fra sprintlandslaget.

Det var i et VG-intervju nylig at Petter Northug uttrykte bekymring for at herreløperne på landslaget ikke reiser på høydetrening (foruten Johannes Høsflot Klæbo). Også helter som Therese Johaug og Marit Bjørgen har vært kritisk til manglende høydetrening.

– Det jeg bekymrer meg for, er at de eldre på distanselandslaget er med å styre premissene og hverdagen på det som går på samlinger og valg som gjøres inn mot løp. Fordi det er mye familier og hensyn å ta. At det ikke er yngre som skal prestere mot OL de neste syv årene som får den oppfølgingen de skal ha, sa Northug.

SVARER NORTHUG: Emil Iversen og Pål Golberg går imot Petter Northugs utsagn om manglende høydetrening, sult og reiselyst.

Da VG konfronterte landslagsgutta med Northugs bekymring, ga de klare svar. Emil Iversen fra distanselaget sier at resultatene i OL var altfor dårlig, men peker på at de norske herrene har tatt 11 av 12 gull de to siste VM.

– Da er det veldig rart å bare lete etter feil eller å si at vi har vært for lite i høyde. Det vi har levert de siste årene har vært sinnssykt bra – utenom OL, sier Emil Iversen.

Fakta Dette er høydetrening Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

Etter OL-sesongen 2017/18 har høydetrening i lengre perioder blitt droppet - med personlige unntak.

– Man må skru til litt og være tabloid som ekspert, som er greit. Men da må det gå an å forsvare dette og slenge fakta på bordet uten å virke hårsår. For så svartmalt norsk langrenn har blitt det siste halvåret, så ille er det ikke, sier Golberg fra sprintlandslaget. Han understreker at han har stor respekt for Northug.

Fakta Uttak til verdenscupåpningen i Ruka - kvinner og menn Sprint, kvinner: Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Marte Skaanes, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Tiril og Lotta Udnes Weng. Distanse, kvinner: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen, Marte Skaanes, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg Sprint, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeset, Even Northug, Sindre Bjørnestad Skar, Mattis Stenshagen, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes Distanse, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Emil Iversen, Mattis Stenshagen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Løwstrøm Nyenget Programmet i Ruka Fredag 25. november

10:00 Langrenn: Prolog sprint

12:30 Langrenn: Finaler sprint Lørdag 26. november

11:00 Langrenn: 10 km kvinner

13:30 Langrenn: 10 km menn Søndag 27. november

12:00 Langrenn: 20 km fellesstart

13:30 Langrenn: 20 km fellesstart Alt sendes på TV3 og Viaplay. Mange av de «nest beste» i landet skal gå Norgescup på Gålå. Vis mer

Han er glad for at stjerne-navnene Northug (TV 2), Therese Johaug (NRK) og Martin Johnsrud Sundby (Viaplay) har gått over til rollen som ekspert og tror det vil skape interesse.

– Det er tre av våre absolutt største gjennom alle tider, og jeg håper de bruker rollen sin også til å bygge opp langrenn og gjøre det populært. Ikke bare være den kritiske stemmen, men også ha rot i virkeligheten uten at ting bare blåses opp og blir tabloid, sier Golberg.

Iversen kommer med en oppfordring til Northug, Johaug og Sundby i sine nye roller:

– De må passe på at det ikke blir for mye negativt. Vi må alle sammen prøve å bygge opp og ikke bare lete etter det negative, men også hylle det som er bra. Men det er trivelige folk som har mye peiling på langrenn.

Niklas Dyrhaug er også blitt Viaplay-ekspert etter en solid karriere.

Simen Hegstad Krüger er forberedt på at ekspertene vil «slenge litt og sette ting på spissen».

– Det må vi tåle. Når Petter kaller oss late og feige, flirer vi ganske godt av det. For vi vet at det ikke er det som er årsaken til at vi ikke drar til høyden, sier Krüger fra distanselaget.

Yngstemann på distanselaget, Harald Østberg Amundsen (24), sier at han også «stusset veldig» på Northugs kommentar at man bør inn i høydetrening før man er 26 år, hvis ikke kan det være for sent.

– Mange på laget har vært mye i høyden og vi diskuterer samlinger, og ble enige om hvor vi skulle være. Gjengen har akkurat vært ti dager i Nord-Finland, så jeg vil si gjengen legger ned jobben og tar reisene de må for å gå fort på ski, sier Amundsen.

Emil Iversen imponerte med en andreplass på 10 kilometer klassisk på Beitostølen. Noen dager i forkant advarte Northug i Dagbladet om at Iversen hadde kniven på strupen med tanke på landslagsplass.

– Jeg er jo ikke dum, men det er tidlig å si at jeg er truet før vi har gått et skirenn, sier Iversen.

Da storebror Petter sa at det «ville vært noe galt med hodet hans» om Even Northug jublet for en seier i nasjonal åpning, svarte lillebror Even Northug dette:

– Petter, vet du ... Han er bitter for han har lagt opp. Han skulle ønske han konkurrerte. Nå kommer det til å bli flere langløp på ham, for han må ut å konkurrere.