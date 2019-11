BEITOSTØLEN/OSLO: I tunge snøforhold på Beitostølen startet de beste norske langrennsherrene lørdag distansesesongen med 15 kilometer klassisk.

Ekstra tungt ble det for Martin Johnsrud Sundby. 35-åringen, som er verdensmester på distansen, ble regelrett utklasset av sine yngre landslagskolleger.

Sterkest var Didrik Tønseth, som gjorde som i fjor, og vant sesongens første distanserenn. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to, Simen Hegstad Krüger tredjemann.

– Jeg følte meg bra i går og kjente meg kvikk under oppvarmingen. Så da klinket jeg til, sier Tønseth til NRK.

Fakta: 15 km klassisk herrer på Beitostølen 1) Didrik Tønseth 34.56,7, 2) Johannes Høsflot Klæbo 0.18,9 min. bak, 3) Simen Hegstad Krüger 0.36,5, 4) Emil Iversen 0.40,9, 5) Pål Golberg 0.41,2, 6) Martin Løwstrøm Nyenget 0.43,8, 7) Erik Valnes 1.07,9, 8) Vebjørn Turtveit 1.19,3, 9) Mikael Gunnulfsen 1.22,0, 10) Sindre Bjørnestad Skar 1.28,8.

Sundby slått med over to minutter

Mens Klæbo og Tønseth kjørte hardt fra start, hadde Sundby, som har kuttet antall treningstimer kraftig, lite å svare med. Allerede fem kilometer ut i den nasjonale åpningen av langrennssesongen var han et halvt minutt bak. I mål hadde differansen opp til Tønseth økt til to minutter og 27,8 sekunder bak.

– Jeg innså lynraskt at dette ikke gikk all verdens. Da dro jeg i håndbrekket. Det blir mer eller mindre en Petter Northug-kopi de siste to rundene der, sier han.

Sundby er likevel ikke bekymret. Det viktigste nå blir å få tatt seg ordentlig ut i søndagens renn, så han har en god gjennomkjøring før verdenscupsesongen starter med mini-tour i finske Ruka neste helg.

Jeg var tidlig på brekket her i dag. Det blir ikke noen pekepinn på noe som helst egentlig.

– Det er sånn som kan skje. Jeg er ikke spesielt bekymret over det. Jeg får en ny sjanse i morgen, sier Sundby.

– Jeg sto opp fra de døde

Mens det etter hvert ble tydelig at Tønseth kom til å vinne rennet foran Klæbo, var det hard kamp om tredjeplassen hele veien inn.

Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen og Pål Golberg var alle med i kampen om den siste pallplassen.

Til slutt viste det seg at Krüger hadde holdt sterkest tempo, og i mål var han 4,4 sekunder foran Iversen. Han har ennå ikke fått klarsignal til verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg. Etter lørdagens tredjeplass er det derimot mye som skal til for at han ikke skal få den, ifølge landslagssjef Eirik Myhr Nossum.

– Man skal gå jevnt bra for å ta plassen hans, sier han til NRK.

Didrik Tønseth var, mens Klæbo ble nummer to etter å ha blitt slått med 18,9 sekunder.

Klæbo var langt fra fornøyd etter at han fredag ble slått av fire løpere under sprinten på Beitostølen. Lørdag var smilet tilbake hos fjorårets verdenscupvinner.

– Jeg sto opp fra de døde i dag, sier han spøkefullt til NRK.

