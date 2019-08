Britens prestasjoner fikk de norske landslagstrenerne til å sperre opp øynene

SANDNES: Andrew Musgrave bor i Trondheim og snakker flytende norsk, men har britisk pass og går for det britiske langrennslandslaget.

Det kan gi det norske landslaget hodepine neste sesong.

Under Blinkfestivalen i Sandnes viste Musgrave at han mener alvor om å ta sin første verdenscupseier. Blink Classics vant han med en rå spurt, mens han var i en egen klasse i nyvinningen Lysebotn opp staking. Tiden hadde holdt til en 13.-plass i det tradisjonelle skøyterennet. Hvorfor klassisk, og særlig stakeformen, er så god skyldes en skade.

– Jeg er blitt god på staking fordi jeg har hatt en skadet akilles. Jeg har dunket på med timer med staking og ikke løpt noen ting. Også har jeg litt større mengde sammenlignet med tidligere år, samt at har kuttet litt ned på styrke og prøve å gå ned i muskelmasse. Da går det litt fortere oppover, smiler han.

Fakta: Andrew Musgrave Født: 6. mars 1990 Bosted: Trondheim Klubb: Røa IL Meritter: 3.-plass på 15 kilometer fri i Toblach i 2017 og 2.-plass på én etappe på 15 kilometer fri under minitouren i Québec i 2017.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Gikk på trynet

29-åringen kunne kronet langhelga med seier også i skøyting, på fredagens fellesstart, men et møte med et gjerde satte en brå stopper for det.

– Jeg hadde bare ligget bakerst og ikke brukt noen krefter. Så var jeg på vei opp. Jeg slår jo ikke Håvard (Solås Taugbøl, som vant) eller Sindre (Bjørnestad Skar) i en spurt, men jeg hadde tenkt å komme meg frem og prøve å bare gå en runde alt jeg kunne. Men det ble ikke noe av. Jeg hektet skien i gjerdet og ble liggende på bakken, sier Musgrave, før russernes tyske trener Markus Cramer avbryter intervjuet og spør hva som skjedde.

– Jeg gikk rett i gjerdet. Ikke det smarteste å gjøre, sier Musgrave etter raskt å ha slått over på morsmålet.

Briten ler mens Cramer rister på hodet og går.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Treneren ble oppsøkt

Musgrave var påmeldt lørdagens avsluttende sprint, men reiste hjem med fallet friskest i minne.

– Det var to seiere og ett fall. Det er jo bra det, sier han med gliset på plass igjen.

– Stakeformen er bra, men jeg har en jobb å gjøre med skøytinga. Det er hjem å få på skøyteskiene og trene litt på det.

Sunnmøringen Hans Kristian Stadheim er i Storbritannias trenerteam. Etter torsdagens maktdemonstrasjon opp Lysebotn på klassiskrulleski ble Stadheim oppsøkt av blant andre landslagstrener Eirik Myhr Nossum og Morten Aa Djupvik. De er ikke de eneste som hadde latt seg imponere av Stadheims elev.

– Det blir alltid nysgjerrighet når løpere gjør det bra. Folk blir litt «og shit». Andrew har gjort en veldig god treningsjobb. Vi har gjort noen tilpasninger, og enn så lenge har det slått ut positivt. Så får vi se når snøen kommer på marka, sier Stadheim.

– Det er positivt å få seiere. Det er første gang han har vunnet et rulleskirenn, så det gir ham troen på seg selv, og at han kan slå hvem som helst, fortsetter treneren.

Selv tar Musgrave oppmerksomhet med en stoisk ro. Han mener de norske ikke gjør seg bort heller.

– Det er bra at folk merker det, men de norske gjør en bra jobb også, så jeg tror ikke at jeg hadde vært bekymra for at de ikke gjør jobben, hvis jeg var dem. Jeg er bare i ganske bra form. Det blir spennende å se hva som skjer utover. Men jeg har troen på at jeg har tatt et lite steg. Jeg gleder meg til vinteren. Selv om det er lenge til, sier briten med trønderdialekta.