«Verden har gått fremover, men det er noe som skurrer»

MERÅKER: «Garderoban sjer ut akkurat som da æ scora på’n Ola By Rise i nitteneinognitti», sier fotograf Richard Sagen i det vi er på vei inn til styrkerommet på Meråker videregående skole.

Ikke at det er til forkleinelse for noe som helst. Listen av gullvinnende utøvere som har svettet sine liter her siden 1991, er det få som kan matche. De henger på veggen i gangene alle sammen. Petter Northug og Frode Estil er to av dem. Den siste i rekken er Emil Iversen, en av favorittene til å vinne vinterens verdenscup.