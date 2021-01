Bolsjunov vant hårfint i langrennsdrama: – Dette er farlig!

FALUN/OSLO (VG) Aleksandr Bolsjunov (24) falt - men vant likevel foran Johannes Høsflot Klæbo (24) og Pål Golberg (30) i Falun lørdag. Rennet ble meget dramatisk på skarpt føre.

30. jan. 2021 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Hans Christer Holund valgte å bryte, fordi han ifølge landslagstrener Eirik Myhr Nossum fikk «hetta» etter alle fallene. Erik Valnes var involvert i et kraftig fall mot et gjerde og sier at han var «litt svimmel». En løper ble vist under medisinsk behandling på TV-bildene. Dette skal være Andrew Young.

– De frykter at lårbeinet er knekt hos Young, sier Torgeir Bjørn på NRK-sendingen.

– Jeg er glad jeg har seks like hele gutter, at det ikke er noe som holder dem borte fra VM. Dette er farlig, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Jeg synes de gambler. Personlig synes jeg ikke dette er så veldig moro, fortsetter han.

– Holund var veldig nær krasjen og får litt «hetta». Og så brakk han staven. Og fikk nerver før siste runde. Han tenker først og fremst VM og risikerer ikke skade, sier Nossum.

Bolsjunov vant dermed det siste distanserennet før VM der Norge deltar.

Distansen lørdag var 15 kilometer klassisk fellesstart og gradestokken viste omtrent minus 13.

– Det var åpenbart skarpt føre, og mange flere fall enn vi er vant til å se, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i NRK.

– Jeg var rett ved siden av eller bak alle uhellene. Jeg var altfor langt bak da det skulle avgjøre, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Var det forsvarlig, blir han spurt av NRK.

– Det var håpløst.

Les også Klæbo vil droppe 15 kilometeren i VM

Nok en gang var Aleksandr Bolsjunov involvert i dramatikk. Denne gang skyldtes det at Andrew Musgrave og Porosjkin hektet i hverandre og falt - og Bolsjunov var uheldig og ble involvert. Johannes Høsflot Klæbo klarte å komme seg helskinnet forbi, mens Hans Christer Holund måtte helt ut av løypa.

Like etter var det nok et mannefall der en av løperne forsvant ut over gjerdet, mens norske Erik Valnes ble rammet og også gikk i bakken.

– Det kom plutselig to karer inn foran meg. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å kjøre inn i dem. Det var litt irriterende, sier Valnes til NRK.

Han svarer et klart «nei» på om det var et forsvarlig langrenn.

– Det er bare tull, sier Valnes.

– Det er altfor mye show. Det oppleves som risikosport, sier Sjur Røthe til VG, som mener sporene var for dårlige.

Emil Iversen sier det slik:

– Jeg synes ikke det er uforsvarlig. Men folk vil vel at langrenn ikke skal være show, men heller mann mot mann ute i skogen, sier Iversen, som ble nummer fire.

Bolsjunov lå langt bak etter fallet, men kjempet seg fram i feltet igjen. Etter 12.5 km stakk Bolsjunov, og bare én mann fulgte ham først: Pål Golberg. Men Johannes Høsflot Klæbo startet jakten på duoen.

– Vi ga ikke noe beskjed om at vi skulle gå fort da Bolsjunov falt, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Jeg var en så som så avslutning av meg, sier Pål Golberg, som altså ble nummer tre.

Han syntes forholdene var «greie».

– Jeg synes det er forsvarlig. Men hadde vi gått en lengre runde, kunne det ha skilt med og vært mer forsvarlig i utforkjøringene, fortsetter Golberg.

Les også Johaug tror Karlsson ødela seieren: – Jeg tapte noen sekunder

Feltet lå godt samlet i 12,5 km. To «røde armeer» med Russland og Norge lå i teten, sammen med finnen Iivo Niskanen.

Simen Hegstad Krüger var alene om å utfordre Aleksandr Bolsjunov på 15-kilometeren fredag.

Johannes Høsflot Klæbo måtte nøye seg med 7. plass, bak både Sjur Røthe og Hans Christer Holund.

Klæbo går sin første verdenscuphelg siden sesongåpningen i Ruka i november.

Bolsjunov hadde på forhånd vunnet fire av de siste fem distanserennene i klassisk. Han hadde vært på pallen i alle klassiskrenn denne vinteren.