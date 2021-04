Langrennssjefen: Norge må vurdere å ofre årlig Kollen-helg

Reising i verdenscupen knekker mange langrennsnasjoner økonomisk. Langrennssjef Espen Bjervig mener Norge må gå foran og gi fra seg verdenscuprenn.

HJEMMEBANE: Therese Johaug på rulleski i Holmenkollen under en landslagssamling i juni i fjor. Foto: Terje Pedersen

27. apr. 2021 10:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Det kommer til å bli vondt, sier Bjervig.

Holmenkollrennene har vært arrangert siden 1892, og Therese Johaug (32) er veldig tydelig på en ting: Det arrangementet må ikke røres.

– Det er uaktuelt, sier dronningen av Holmenkollen til VG.

Landslagssjefer og trenere i langrenn hadde møter tidligere denne måneden. De møtes igjen digitalt i dag (tirsdag). Det viktigste temaet ble verdenscupkalenderen. Det er for mange flyreiser. Flere nasjoner står over enkelte verdenscuphelger, fordi de ikke har råd til å være med hver helg.

– Vi har snakket om det i så mange år, men vi kjenner det litt mer på kroppen nå. Og vi kan ikke kaste stein i glasshus, så de store nasjonene Norge, Sverige, Finland må gå foran og ta et grep her. Men er vi villige til å ha det vondt? For det kommer til å bli litt vondt, sier Bjervig.

Slik det er nå arrangerer Norge verdenscup i Lillehammer, Drammen og Holmenkollen hver sesong. Drammen har midtukesprint før Kollen-helgen.

– Vi er glad i idretten vår, vi ønsker internasjonal konkurranse. Jeg tror vi klarer å bli enige. Men vi må se på om Holmenkollen, Drammen og Lillehammer skal ha en rullering. De skal ikke forsvinne, men kanskje vi må komme dit hvert andre eller tredje år. Vi må være villige til å ha det litt vondt. Samtidig er det viktig å holde på de klassiske skidestinasjonene, sier Bjervig.

Johaug har hatt mange triumfer i Holmenkollen, men i fjor var det Frida Karlsson som jublet etter skidrama:

Johaug tok sitt første VM-gull i Holmenkollen da hun vant tremila i 2011. Hun har vært på verdenscuppallen der åtte ganger og bor et stavtak unna.

– Man må se på reisebelastningen, men man kan ikke kutte ut Kollen som har dét fantastiske publikumet. I Lillehammer er det ikke i nærheten så mye publikum som det er i Kollen. Om man skal fortsette å bevare skiinteressen, så må det være på de plassene der folk stiller opp og skaper liv og stemning. Punktum, sier Johaug til VG.

Kommende sesong er verdenscupkalenderen foreslått slik:

Del 1: Ruka (Finland), Lillehammer, Davos (Sveits), Dresden (Tyskland).

Del 2: Tour de Ski. Lenzerheide (Sveits), Oberstdorf (Tyskland), Val di Fiemme (Italia).

Del 3: Premanon (Frankrike). Planica (prøve-VM, Slovenia).

OL i Beijing (Kina).

Del 4: Tallinn (Estland), Lahti (Finland), Drammen, Oslo, Falun (Sverige), Russland (sted ikke bestemt).

Nå har langrenn verdenscupkonkurranser hver helg fra sesongstart til sesongslutt med en liten juleferie. På grunn av stor reisebelastning ytrer flere ønske om en frihelg i måneden, og heller ha noen midtukekonkurranser, litt inspirert av skiskyting. Franske Maurice Manificat er blant dem som har tatt til orde for det.

Tyskernes sportssjef Andreas Schlüter fortalte nylig til VG at tre av hans trenere ga seg etter sesongen fordi de var utbrent.

– Kan ikke være egoistiske

Utfordringen er at skiforbundet i arrangørlandet eier rettighetene til verdenscuprennene. Derfor kan ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) gå inn og overstyre fordelingen.

Sportssjef i Slovenia, Nejc Brodar, krever endring.

– Våre sjefer i FIS lager regler. De må endres. Strategien for verdenscupen må endres. Om vi for eksempel kunne være i Sverige, Finland og Norge i desember, så ha ti dager fri, deretter reise til Mellom-Europa, da vil ikke kostnadene bli så høye, sier Brodar til VG.

Per Olav Andersen er administrerende direktør i Olympiaparken som huser verdenscupen i Lillehammer. For halvannet år siden opplevde de at noen nasjoner ikke stilte opp på grunn reisekostnader.

– Det vil være litt vondt for oss som arrangør og stoltheten vår om det ikke blir verdenscup her hvert år, men noen må gå foran. Nå står alle arrangørene på sitt, det går ikke. Nå er det sånn at alle svarer: Det ansvaret må andre ta, så egoistiske kan vi ikke være. Det må komme en endring, så får vi se på hva som er den optimale løsningen, sier Andersen til VG.

SNØSIKKERT: Johannes Høsflot Klæbo vant 30-kilometeren foran Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og Hans Christer Holund i Lillehammer i desember 2017. Foto: Geir Olsen / NTB

Lillehammers trumfkort er at de kan by på snø og de arrangerer nordisk helg med kombinert, hopp og langrenn.

– Dette er ikke et nytt tema. Vi må lage en verdenscupkalender nasjonene kan leve med. Vi arrangerer det vi blir spurt om av skiforbundet. Og dette er jo sport for oss også, vi vil lage det beste arrangementet. Det må tas tak, noen må gå foran som Espen sier, sier Andersen til VG.

Daglig leder i Holmenkollen Skifestival Stefan Marx vil jobbe for at de skal arrangere verdenscuprenn årlig.

– Det som går på idrettspolitikk må dere ta med skiforbundet. Men vi vil jobbe for å videreføre tradisjonen her, som vi har holdt siden 1882. Neste år feirer vi 130 år, og vi vil jobbe for 130 år til. Så får vi håpe det er snø da også, sier Marx til VG.

Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet Pierre Mignerey mener Holmenkollen er hellig.

– Langrenn har to monumenter, det ene er Tour de Ski, det andre er Holmenkollen. Da mener jeg man heller må se på hva man skal gjøre med Lillehammer, sier Mignerey til VG.

Sportssjef Schlüter i Tyskland mener VM-arenaene må dyrkes.

– Falun, Holmenkollen, Lahti og Oberstdorf er blant arenaene som må være med i verdenscupen. Der er det bygget for å arrangere alt, det er mulig med et mer fleksibelt format. Holmenkollen er stedet med den aller største tradisjonen, sier Schlüter.

Verdenscupen starter etter planen om drøyt syv måneder i Ruka i Finland fredag 26. november.