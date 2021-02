Lars Agnar Hjelmeset ville ikke være dårligere enn pappa

Sønnen gjorde som faren Odd-Bjørn Hjelmeset. Sikret Norge VM-gull i stafett.

Gullaget. F.v. Edvar Sandvik, Martin Mørk Kirkeberg, Jonas Vika og Lars Agnar Hjelmeset. Foto: Privat

Lars Agnar Hjelmeset opplevde en triumf han har drømt om. Å ta VM-gull. Det skjedde i finske Vuokatti lørdag, sammen med tre andre på stafettlaget.

Tidligere i mesterskapet varmet unge Hjelmeset opp med sølv på sprinten. Nå kunne han og resten av laget gå til pallens topp, slik faren kunne det i junior-VM i 1991. Den gangen med Thomas Alsgaard og Svein Tore Samdal på laget.

– Det er 30 år siden, mye har skjedd siden den gangen. Nivået er mye høyere, kommenterer pappa Hjelmeset, som er med sønnen til Finland.

Han gledet seg over hva 19-åringen foreløpig har fått til i junior-VM. Og kunne ikke annet enn å le når han stadig ble påminnet om at sønnen ble skuffet da han som liten skjønte at pappa var langrennsløper.

– Men dette var utrolig hyggelig for ham. Det norske laget var best på papiret. Da er det veldig greit at de treffer i løpet også. Det har skjedd først at det går an å bomme selv om man i utgangspunktet har det beste laget.

Ville avslutte

Pappa forteller at sønnen «var fast bestemt på å ta ankeretappen». Det ligger i familien. Men de tre første på laget hadde gjort jobben sin og vel så det.

Edvard Sandvik hengte seg på teten på 1. etappe. Deretter var det Jonas Vika som overtok. Han skaffet Norge en liten ledelse ved veksling etter sin klassisketappe. Deretter var turen kommet til Martin Kirkeberg Mørk.

Han hadde allerede et VM-gull fra 10 km, og har vist gjennom hele sesongen at han leverer på høyt nivå. Også blant seniorene.

Drammenseren er sønn av tidligere landslagssjef i friidrett, Per Øyvind Mørk, og friidrettsutøveren Grete Kirkeberg som tok totalt 15 NM-gull i karrieren.

Hjelmeset hadde full kontroll på den fjerde etappen og bidro til at Norge vant klart med Finland, Russland og Sverige på de neste plassene.

Trener Monica Kørra jubler foran vinnerlaget i junior-VM. Foto: Privat

Fornøyd trener

Monica Kørra, som er juniorlandslagstrener, sier at planen ble fulgt til punkt og prikke og at det var rått levert.

– Planen var at Edvard på 1. etappe skulle henge med inn, Jonas skulle ha litt is i magen og deretter stikke av, Martin skulle ta så mange sekunder som han klarte, og til slutt skulle Lars Agnar bare cruise inn.

Avstanden ble drøye 20 sekunder til toer Finland etter 4 x 5 km.

Og på jentesiden ble det bronse.

– Det var helt rått levert av guttene og jentene, sier hun.

Martin Kirkeberg Mørk er en lovende langrennsløper, som allerede har to VM-gull i dette mesterskapet. Foto: Terje Pedersen/NTB

Nye muligheter

Søndag er det tremil. Da skal den samme gjengen ut for å kjempe om medaljer. Odd-Bjørn Hjelmeset tror alle de fire har mulighet til å ta gull.

– Ja, det blir nok medaljer der også, sier 49-åringen, som bidro til testing av ski etter at stafetten var over.

Men sønnen har fortsatt mye å strekke seg mot. Hvis vi bare tar senior-VM, har pappa åtte medaljer der, fem av dem i gull. Og fire igjen er fra stafetten.

PS. Norge tok også gull i U 23, da i mixedstafett.