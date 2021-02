Falla våknet i prologen: – Jeg liker den mesterskapsstemningen

OBERSTDORF (VG) Maiken Caspersen Falla (30) røk i kvartfinalen i sprintgeneralprøven i Falun, men «gulldyret» våknet i VM-prologen.

25. feb. 2021 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

Den regjerende verdensmesteren i begge stilarter i sprint har hatt en tøff sesong, men med nest beste tid i prologen i Oberstdorf kan det lukte nye medaljer av 30-åringen fra Fetsund på Romerike.

– Jeg liker den mesterskapsstemningen. Kanskje jeg takler det på en bra måte, funderer en andpusten Falla overfor NRK etter kun å ha blitt slått av Johanna Hagström i tid på prologen.

Alt om ski-VM: Følg sprinten her!

NM-seieren i sprint på Lygna er den eneste oppturen denne sesongen. I verdenscuprennet i Falun på januars siste dag var hun altså ute før semifinalen.

– Jeg vet ikke Jeg var så nervøs. Når man står på start, føler man ting faller litt på plass på en måte. Føler at jeg har litt å bevise. Jeg går med følelsen av å ha alt å vinne, sier Falla til NRK.

Hennes oppvåkning i VM-løypene hylles av langrennsløper Kari Øyre Slind i VGTVs studio:

– Maiken er en mesterskapsløper. Det lover bra når hun klinker til såpass bra i prologen. Jeg traff henne på Sjusjøen i desember. Da sto det ikke så bra til, sier hun.

– Hun er en underdog i dag utifra hva hun har prestert tidligere denne sesongen, fastslår Øyre Slind.

Falla valgte første heat i kvartfinalen, sammen med prologfemmer Maja Dahlquist og Natalja Neprjajeva. Det er ventet at dette får avgjørende betydning i sprinten ettersom varmen i Tyskland preger VM-løypene.

– Der er hun tøff. Nå er selvtilliten tilbake, sier Torgeir Bjørn, NRK-ekspert om Fallas valg.

– På herresiden velger alltid de beste heat en og to. På kvinnesiden har vi noen gang sett at de svenske velger heat fire og fem. Men ofte gjelder å velge heatet som gir mest tid til det neste, sier langrenssprinter Kasper Staadas i VGTVs studio, som du kan se her: