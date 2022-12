Golberg suveren i Klæbos fravær: Må endre planene etter superstarten

LILLEHAMMER (VG) Pål Golberg har hatt en så god start på sesongen at han har fått et problem.

VANT: Pål Golberg var best på 20 kilometer fellesstart klassisk stil i Lillehammer.

Kristian Arnesen Strømshoved, VG

Camilla Vesteng, VG

4. des. 2022 13:48 Sist oppdatert nå nettopp

32-åringen staket fra konkurrentene inn på Birkebeineren Skistadion og avsluttet en uhyre jevn 20 kilometer fellesstart i klassisk stil på best mulig vis og spurtet ned Sjur Røthe og Martin Løwstrøm Nyenget.

Plasseringene til Golberg i verdenscupen så langt denne sesongen: 3, 2, 2, 6, 5, 1. Han leder verdenscupen sammenlagt.

– Planen var vel en lang julefeiring, men nå sånn det ligger an nå, så må jeg kanskje vurdere å gå skirenn i Davos også. Jeg skal egentlig ha med familien nedover til St. Moritz en uke der, så det blir kanskje dårlig stemning om jeg sier nå at jeg stikker et par dager til Davos, sier Golberg etter seieren.

VINNER: Pål Golberg strekker armene i været som vinner av 20 kilometeren i klassisk stil på Lillehammer.

Neste helg er det verdenscup på Beitostølen. Men deretter skulle han ta en pause og trene i Sveits frem til Tour de Ski starter.

– Vi får se hva vi kan finne ut av. Det er en time fra St. Moritz til Davos. Jeg får se på reglene i sesongboken for familien og de statuttene der. De kan bli med, det er fint i Davos også, sier Golberg i pressesonen med latter i stemmen.

For han er virkelig i siget nå. Og på Beitostølen er det også renn som passer ham perfekt: Med både klassisk sprint og 10 kilometer klassisk enkeltstart, i tillegg er det mixedstafett med to kvinner og to menn.

Johannes Høsflot Klæbo meldte pass til å gå skirenn på grunn av sår hals søndag morgen. Golberg grep sjansen med ski og staver i Klæbos fravær og hadde kontroll på oppløpet.

– Det var god margin, jeg er godt fornøyd. Jeg får ikke blitt så mye gladere, sier Golberg..

Didrik Tønseth knep fjerdeplassen foran svensken William Poromaa. Samtidig fikk Emil Iversen en opptur med en sjetteplass.

Seieren til Golberg kom etter et distanserenn på Lillehammer som også ble preget av det utenomsportslige. Ut på den første runden tok klimaaktivister fra gruppen «Stopp Oljeleitinga» seg ut i skiløypen med banner og bluss.

– Arrangørene berget det bra. De samlet dem i midten, slik at vi kunne gå rundt dem. Først fikk vi se blusset. Jeg holdt pusten siden jeg ikke var så gira på å puste inn det. Da skjønte jeg at det var noe. Det var litt overraskende å se noe slik. Heldigvis holdt de fleste i feltet hodet kaldt, sier Løwstrøm Nyenget til VG.