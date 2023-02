Skuffelse og raseri etter sprint-exitene: – Bortkastet

PLANICA (VG) Semifinalen endte i katastrofe for Erik Valnes og skien endte i grøfta. Også for Håvard Solås Taugbøl ble VM-sprinten vond.

KLIKKET: Erik Valnes (til venstre) kastet skiene i sinne, mens Håvard Solås Taugbøl møtte mediene med bandasjert arm.











23.02.2023 16:49 Oppdatert 23.02.2023 17:39

– Det er ikke bra. Det første jeg tenker er å komme meg opp, men så var jo skiene knekt av. Da jeg hadde jeg kommet meg opp så hadde jeg en fair sjanse, men skiene var jo av så da går det ikke, sa Valnes til NRK.

– Hvordan er det at det skjer på en dag som dette?

– Det er mye bortkastet trening. Det var den største sjansen i karrieren min til nå, så det er bortkastet, var Valnes’ nådeløse dom etter fallet.

Om sjansene på lagsprinten er heller ikke Valnes spesielt optimistisk. En plass han har vært favoritt til å ta.

– Jeg tror det er større sjanse for at det blir fly hjem.

Håvard Solås Taugbøl måtte takke for seg allerede i kvartfinalen. Det gikk ut over mer enn bare stadioninventaret.

– Jeg har vært veldig skuffet. Det har jeg, sier Taugbøl til VG.

Det var i en situasjon med svenske Marcus Grate at Taugbøl gikk over ende.

fullskjerm







SKUFFELSE: Erik Valnes lå godt an under semifinalen på sprinten, men VM-drømmen røk da han falt.

– Jeg tok avgjørelsen om å ikke gi plass og beholde posisjonen min, så blir det trangt. Vi er skulder mot skulder og da mister jeg balansen i svingen og da tryner jeg rett og slett.

– Det er lett å være etterpåklok. Sett i ettertid så kunne jeg vært defensiv og gitt plass. Men hadde jeg gjort det og røket på det så hadde jeg nok ikke tilgitt meg selv for det heller, sier Taugbøl.

Det tok 29-åringen tungt, som etter løpet måtte få ut raseriet.

– Jeg måtte inn i bua og puste litt. Det var også en dør jeg måtte åpne litt hardt.

– Den ødela du?

– Nei, det viste seg at det var kryssfinér, så den var jævlig hard å slå. Jeg håpet det var gips, men det var det ikke, sier Taugbøl med et smil.

– Du slo i stykker hånda?

– Nei da, men den er litt øm.

De to utøverne involvert har ikke snakket med hverandre enda, men Taugbøl mener Grate løste situasjonen på en kjip måte.

– Jeg har skjønt at de er veldig sinte, men ikke direkte mot meg. De har vist respekt. Men det er klart at de er sinte. Jeg kommer på innersiden der det er trangt, men det finnes plass. Når det finnes en sjanse kommer jeg til å ta den. Man kan ikke bare være snill og gi bort plassen, sier Marcus Grate til Aftonbladet.

BANDASJERT: Håvard Solås Taugbøl stilte opp i pressesonen med bandasjert hånd.

Knakk sin egen ski

Litt over halvveis i semifinalen og rett før én av de lengste bakkene tråkket Valnes på egen ski og gikk i snøen. Skien knakk og medaljemulighetene til 26-åringen var over.

Valnes var best i prologen og vant sin kvartfinale, og det var en svært skuffet mann som møtte VG etter herrenes finale - som Klæbo vant.

– Det er bare å lese lista fra prologen og kvarten, så skjønner man at det det kjentes greit i dag, sier Valnes til VG.

Det gikk ikke veien for Valnes i kvartfinalen under verdenscupsprinten i Frankrike i siste test før VM heller. Valnes gikk på rumpa og slaktet seg selv.

– Du var jo sur etter Frankrike også, kan du lære noe av dette?

– Det er ti minutter siden jeg kom i mål nå,så det har jeg ikke rukket å tenke på enda.

– Hvordan er det å ta den runden mot mål?

– Det kan man jo tenke seg.

I frustrasjon kastet Valnes den knekte skien ut av løypa.

– Kan du beskrive hva som går gjennom hodet da?

– Nei.

Even Northug som gikk i den samme semifinalen som Valnes unngikk fall, men måtte gå rundt landsmannen som lå i snøen.

– Det er kjedelig for Erik. Finnen presser seg gjennom og ødelegger for Valnes og kanskje litt for meg også. Jeg må gå rundt og det blir litt lenger vei, sier Northug til NRK.

– Hvor mye tror du det ødela?

– Jeg tipper «lucky loser»-plassen røk der. Men det er mest kjedelig for Valnes, for han er sterk i dag, konstaterer Northug.