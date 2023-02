Nå kan Pål Golberg få revansj: – Det var en mørk dag

PLANICA (VG) I ti år måtte han vente. Nå er dagen kommet. 3654 dager etter lagsprint-kollapsen med Petter Northug skal Pål Golberg jakte revansj sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

SØLV-GUTT: Pål Golberg gikk ned scenen med VM-sølv rundt halsen fredag kveld etter sprinten torsdag.









– Det var kjipt, men det er noe jeg har vokst på. Det er ikke noe jeg tenker på eller er redd for at skal skje igjen, sier Golberg (32) til VG.

24. februar 2013 skulle Pål Golberg ta sitt livs første VM-gull. Med Petter Northug som ankermann i Val di Fiemme kunne det egentlig ikke gå galt.

– Det er en dato jeg ikke glemmer, sier Golberg.

For ti år siden møtte han fullstendig veggen i semifinalen på lagsprinten. Kroppen til Golberg stoppet. Norge var ute. En gigantisk nedtur.

– Det føles for jævlig, sa Golberg da.

En dønn ærlig kollaps. Norge var ute før moroa startet.

– Jeg føler meg litt mer robust som menneske og skiløper nå, sier Golberg til VG etter to meget sterke VM-løp i Planica.

Torsdag tok han sin første individuelle VM-medalje da han ble nummer to på sprinten bak suverene Johannes Høsflot Klæbo. Fredag viste han nok en gang styrke og ble nummer fire på 30 kilometer fellesstart med skibytte, bak den norske trioen Simen Hegstad Krüger, Klæbo og Sjur Røthe.

Fredag kveld, på dagen ti år etter kollapsen, mottok han sølvmedaljen på Medal Plaza i Kranjska Gora.

SPRINTPALLEN: Pål Golberg smiler lykkelig med VM-sølvet fra sprinten rundt halsen, Johannes Høsflot Klæbo vant, mens franske Jules Chappaz (t.h.) var månebedotten glad for bronse.

Nå skal han gå lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

– Har du snakket med Klæbo om det som skjedde i 2013?

– Nei, det har jeg ikke. Men om han lurer på noe, så får han bare spørre. Det var en mørk dag, svarer Golberg.

Fakta Norge på VM-lagsprintene etter 2013: (Ankermann til slutt) 2021 Gull: Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo 2019 Gull: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo 2017 Nummer fire: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen 2015 Gull: Finn-Hågen Krogh og Petter Northug Vis mer

På ti år har han lært mye. Nå er Golberg en av få skiløpere som mer eller mindre alltid kjemper i toppen både på distanse og sprint.

– Jeg stoler på meg selv og mine ferdigheter. Det er ikke i så mange idretter vi trener mer ulikt enn mellom utøvere i langrenn. De siste fire årene har jeg fått en trygghet og stolt på meg selv, og trener på mine premisser, sier Golberg.

– Hva hadde du sagt for ti år siden om noen hadde sagt at det skulle gå ti år, eller litt over 5,2 millioner minutter, før du skulle få en ny sjanse på lagsprint i et mesterskap?

– Jeg hadde vel vært litt forferdet over at det skulle gå ti år, sier Golberg.

For allerede året etter, i Sotsji-OL i 2014, mener Golberg at han burde fått sjansen igjen. Da ble Ola Vigen Hattestad og Petter Northug nummer fire.

– Jeg tror jeg var den beste mannen på en lagsprint for Norge da, men da var det andre som gikk. Sånn er det å være norsk, da må man gripe de mulighetene man får, jeg grep den ikke den gang, sier Golberg.

32-åringen fra Gol har ett VM-gull på normal stafett. Han gikk førsteetappe da han vant sammen med Emil Iversen, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo i Oberstdorf for to år siden.

Men nå, endelig, får han sjansen på lagsprint igjen.

Norge er - som for ti år siden, eller som alltid - store favoritter.

– Nå skal jeg sørge for at det blir et bedre resultat, sier Golberg.

Klokken 11:59 søndag går Golberg ut som første herre i lagsprint-kvalifiseringen. Ski-VM sendes direkte på NRK1 og Viaplay.