Skistads trener etter NM-gullet: Krever VM-plass

GJØVIK/OSLO (VG) Kristine Stavås Skistad vant duellen mot Lotta Udnes Weng og tok NM-gull på sprinten. Nå vil treneren se Skistad til start i VM i Planica.







19.01.2023 13:50 Oppdatert 19.01.2023 14:55

Weng vant NM-sprinten i 2019. Da ble Kristine Stavås Skistad nummer to. Nå fikk Stavås Skistad revansj, for på Gjøvik var hun best.

– Jeg skulle se an de andre og ta dem på slutten. Det er moro å gå på ski igjen, sier Stavås Skistad til NRK.

Dette var det første NM-gullet for 23-åringen fra Konnerud IL. Men veien frem til NM-gull har vært vrien og vanskelig, sier Stavås Skistads personlige trener Lage Sofienlund. For etter at hun kom til VM-finalen i 2019, så har det vært blytunge tak.

– Når ting går bra er man genierklært, men når ting går dårlig, så er det lett at mange har svarene på hvorfor det er sånn uten å kjenne hele bildet, sier Sofienlund til VG.

Det har vært usikkerhet i lang tid.

– Da er det en kunst å holde kurs. Det er deilig nå at de valgene hun har tatt fører frem. Mange har tenkt at hun har gjort mye rart, sier Sofienlund.

GULL-GLIS: Kristine Stavås Skistad etter sprinten på Gjøvik.

Nå mener treneren at Stavås Skistad bør være VM-klar igjen.

– Jeg tenker at hun har gode kort på hånden. At hun er klar for et VM nå, det tror jeg få i ski-VM er uenig i, sier Sofienlund til VG.

Lotta Udnes Weng gikk det som kunne se ut som en perfekt semifinale og kontrollerte inn til seier på vei til finalen for Stavås Skistad.

Det meste handlet om de to under NM-sprinten på Gjøvik.

– Hun er verdens raskeste sprinter da, sier Lotta Udnes Weng til NRK.

Skistad var raskest på prologen, ett halvt sekund foran hjemmehåpet Mathilde Myhrvold. Begge vant sine kvartfinaler. Lotta Udnes Weng vant også sin kvartfinale. I semifinalen var Udnes Weng over målstreken foran Skistad. Men i finalen ble det snudd.

Også 17-åringen Milla Grosberghaugen Andreassen tok en kvartfinaleseier. Hun går for Oslo-klubben Bækkelaget og tok NM-gull i klassen K17 på 5 kilometer klassisk og 7,5 kilometer friteknikk i fjor.

Hun imponerte igjen, da hun ble nummer tre i semifinalen bak Udnes Weng og Stavås Skistad, og fikk finaleplass som «lucky loser». Hun ble nummer fem i finalen.

RASK JUNIOR: Milla Grosberghaugen Andreassen vant sitt kvartfinaleheat på Gjøvik.

Mathilde Myhrvold tok NM-bronse.

– Det var skikkelig kult, sier Myhrvold om å gå på hjemmebane. Hun går for Vind IL som er årets NM-arrangør.

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng meldte forfall til NM på grunn av sykdom.

VM-sprinten i Planica går i klassisk stil.