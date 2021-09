Svensker forbyr fotgjengere i skiløypa. Dette sier Trondheims sjef

Ola By Rise tror dagens løsning i Bymarka fungerer godt nok.

Ola By Rise sier det ikke er aktuelt å legge ned et totalforbud mot fotgjengere i skiløypene i Trondheim.

I vinter blir det totalforbud for fotgjengere å gå i skisporene i Østersund kommune. Det ble besluttet i deres formannskap denne uka.

Det skriver P4 Jämtland.

Årsaken til beslutningen er at fotgjengerne utgjør en fare for seg selv og for skiløperne.

Unntaket i Østersund er skispor som går gjennom et naturreservat som heter Rannåsen. Dette er statlig grunn og ikke kommunal.

Et endelig totalforbud vil besluttes i kommunestyret om kort tid.

Fant løsning i 2017

Også i Trondheim har dette vært et tema: Skigåere som irriterer seg over fotgjengere og hunder som lager hull i skisporet. Dette er en kjent konfliktsituasjon, som Trondheim kommune tilbake i 2017 løste ved å lage egne løyper for fotgjengere og syklister.

– Vi ser at flere og flere folk benytter marka både med ski, sykkel og til fots, sa driftsleder Pål Bjørset i Trondheim Bydrift.

I Bymarka og Leinstranda prepareres det 144 kilometer i vinter.

Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise sier at deres strategi er politisk vedtatt og at kommunen oppfordrer folk til å ta hensyn til hverandre:

– Vi har valgt en annen løsning her i Trondheim, med tilrettelegging for fotgjengere i marka parallelt med skisporene langs flere strekninger. Strategien vår er at folk oppfordres til å ta hensyn til hverandre og respektere oppkjørte spor. Gråsonene ligger i ytterkant av selve sporene. Jeg tror det så langt fungerer greit. Vi har ingen planer om å ty til forbud foreløpig.