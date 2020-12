Landslagstrenerens VM-krav til Dyrhaug: – Må på pallen, minst

Presset bygger seg opp for Niklas Dyrhaug (33). 10. januar står slaget om deltagelse i VM i Oberstdorf for veteranen.

MÅ PÅ PALLEN: Niklas Dyrhaug har VM i siktet, men da må han på pallen på Lynga 10. januar. Her under NM på Konnerud i januar. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

24. des. 2020 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Da er det 30 kilometer klassisk i norgescupen på Lygna. 33-åringen har hatt en god dialog med landslagstrener Eirik Myhr Nossum etter at han måtte forlate landslaget i vår.

– Det skal ekstremt mye til for at Niklas skal gå i VM. Han må på pallen, minst, på tremila på Lygna for å få gå verdenscup i Falun. Men gjør han det og nærmest vinner i Falun, da blir det VM, sier Nossum til VG.

Dyrhaug er klar for utfordringen.

– Jeg må vise meg fra en annen siden enn jeg har gjort så langt denne sesongen, sier Dyrhaug til VG.

Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november gikk det ikke bra. Han ble nummer 41 på 15 kilometer klassisk.

– Jeg bommet helt på utstyret den dagen. Jeg var sjanseløs. Jeg tenkte etter 300 meter at dette kommer ikke til å gå. Man blir innmari skuffet, sier Dyrhaug.

TEAM: 18. juni presenterte Niklas Dyrhaug (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby sitt nye tomannslag i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Dyrhaug ble aldri helt venn med spennet i Rossignol-skiene og byttet tilbake til sitt tidligere skimerke Fischer. 33-åringen måtte starte helt på nytt med å bygge opp en skipark.

– Jeg må opp på det nivået jeg har vært på tremil og femmil før, sier Dyrhaug.

Nå har han to helger og fem skirenn på å vise hvor god han er. Han går «all in» på å få gå både 30 kilometer fellesstart med skibytte og den klassiske femmila i VM.

9. januar: 15 km friteknikk, Norgescup Lygna.

10. januar: 30 km klassisk fellesstart.

17. januar: 30 km fellesstart med skibytte, NM på ski, Granåsen.

18. januar: 10 km klassisk.

19. januar: 15 km friteknikk.

En femmil er tøff, Dyrhaug fikk uventet hjelp da han gikk seg næringstom i Holmenkollen:

23. januar er det 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lahti. 30. januar er det 15 kilometer klassisk i Falun.

– For det er først og fremst etter plassering i verdenscup at det blir VM-billett, sier landslagstreneren.

Flere skader

Dyrhaug er to ganger verdensmester på stafett (2015 og 2017), i Lahti-VM i 2017 tok han også bronse på 15 kilometer klassisk. Han blir trigget av presset.

– Jeg føler jeg har i meg mer enn jeg har vist. Jeg må få ut det beste av meg selv, sier Dyrhaug.

Han har slitt med skader som har ødelagt flere sesonger. I 2017 slet han med ryggtrøbbel. I 2018 fikk har påvist «Gilmores Groin», en skade på muskulaturen og bindevevet der det fester seg på beinet i lysken. Det ble operert i Tyskland. For et år siden fikk han luftveisinfeksjonen twar. 33-åringen gikk bare to skirenn i verdenscupen forrige sesong, stafett (4. plass) og 30 kilometer fellesstart med skibytte (16. plass) i Lillehammer.

– Det er viktig å legge press på seg selv. Det er da jeg har gått fortest, sier Dyrhaug.

Slik så operasjonssåret til Dyrhaug ut etter operasjonen i Tyskland i januar 2019:

Les også Sundby frykter karrierestopp etter ny fiasko: – Det er som kniver i ryggen

Han var nylig på treningssamling sammen med Martin Johnsrud Sundby på Sjusjøen. De to slo seg sammen i Team Eidissen/BN Bank da begge ble vraket fra landslaget. De får til sammen seks millioner for sin satsing fra fem sponsorer over to år. Uansett hva som skjer denne sesongen, satser Dyrhaug frem mot OL i Beijing i 2022.

– Var ikke det store talentet

– Jeg har et kjempeår nå sammen med Martin. I tillegg trener jeg med Emil (Iversen), Didrik (Tønseth) og Johannes (Høsflot Klæbo) i Trondheim, sier Dyrhaug.

Les også Emil Iversen etter fiasko: Truet med juling

Dyrhaug tror det er litt blandet om folk har troen på ham etter sesongstarten på Beitostølen. Men selv har han stor tro på på at han kan være på pallen internasjonalt igjen. Han tror folk unner ham å få det til, fordi han har fått sin store dose motgang.

– Jeg har hatt større og lengre perioder ute, og jeg har jobbet veldig hardt for de resultatene jeg har. Jeg var aldri det store talentet, men jeg har jobbet hardt. Nå håper jeg å vise at jeg fortsatt har det i meg. Om jeg kommer tilbake og kan kjempe helt i toppen etter alt vært gjennom, så et det det største har gjort i karrieren, sier Dyrhaug.

Om coronaviruset tillater det starter VM i Oberstdorf 25. februar og avsluttes med femmila 7. mars.