Sjefen: – Må innrømme at jeg aldri har møtt noen som henne

OBERSTDORF. Helene Marie Fossesholm (19) er et unikum på mange måter. Hun tar trenere og konkurrenter med storm.

Så sliten blir man etter å ha gitt alt i VM-starten på 15 km. Foto: Terje Pedersen, NTB

27. feb. 2021 15:20 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ole Morten Iversen har mange år som landslagstrener bak seg i Sverige, fra 2018 i Norge. Før det har han som trener øst av sin kunnskap til en rekke utøvere på juniorlandslag, kretslag, Team Trøndelag og idrettslaget Varden. Fossesholm skiller seg desidert ut.

– Jeg har ikke møtt en 19-åring som henne. Det må jeg innrømme, sier 62-åringen.

Fossesholm ble nest beste norske på sjetteplass i løpet som Therese Johaug vant. Helt uten mesterskapserfaring som senior, kom den yngste høyt opp på resultatlisten på 15 km med skibytte. Iversen trodde hun måtte bruke mer tid på å få nivået inne.

Og likevel sier Iversen at hun var preget på dette løpet, fordi hun var debutant.

– Hun har en råskap i seg som er ganske unik. Du glemmer at hun faktisk bare er 19 år når hun leverer på et så høyt nivå i en krevende idrett.

Helene Marie Fossesholm i farta, i sin mesterskapsdebut som senior. Foto: Terje Pedersen/NTB

Ingen tvil om målet

Det er ingen tvil om at Norge i Fossesholm kan få en verdig arvtager til Johaug, den dagen 32-åringen velger å gi seg.

– Det er målet mitt å bli best i verden en dag, sier utøveren fra Vestfossen.

Hun gikk fra post til post i pressesonen i Oberstdorf, der en rekke medier ville snakke med henne.

Fossesholm er vant til intervjuer, men ikke denne mengden. Hun fikk mange mobiltelefoner på opptak strukket frem av journalister som ville vite hvordan hun hadde det.

Fossesholm fortalte at hun hadde kjent på en ny og litt ubehagelig følelse kvelden før løpet. Det bygget seg opp, hun var spent, nervøs og nesten litt kvalm. Lagvenninner merket at det ikke var den samme junioren som før.

– På kveldsmøtet holdt jeg på å begynne å grine. Anna (Svendsen) kom bort til meg i går og spurte om det går bra. Det er fint å få støtte og lykkønskninger og det betyr mye. Da jeg fikk snakket med mamma og pappa før jeg gikk og la meg, hjalp det litt, men det dempet ikke forventningene jeg har til meg selv.

Helene Marie Fossesholm har noe som ingen andre løpere i den alderen, mener landslagstreneren. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Utforbakker er topp

Hun klarte å takle følelsene da løpet var i gang. Og likte seg ekstra godt da hun kunne sette utfor bakkene. Er det noe tenåringen elsker, hun som også en mester i sykling, er det nettopp dette å gyve utfor i stor fart.

– Jeg kjente at jeg hadde så mye å gi.

Fossesholm legger til at hun ikke har planer om å hvile på laurbærene.

Hun snakker med høy og engasjert stemme, og sier at hun aldri har vært med på noe så stort. Nå venter neste distanse tirsdag – 10 km.

– Jeg skal ikke senke skuldrene, for det er ikke bra. Jeg håper bare at jeg kanskje ikke er like nervøs, hvis jeg får gå den distansen.

Therese Johaug kan heller ikke få rost sin nye lagvenninne godt nok.

– Helene er vanvittig offensiv, og har et vanvittig potensial og nivå. Jeg er utrolig imponert over den jenta, som også skaper liv og røre i laget.