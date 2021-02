– Jeg var en partygutt som gjorde mye dumt

I tenårene var det ikke alt som tydet på at gullvinner Espen Bjørnstad skulle bli toppidrettsutøver.

Espen Bjørnstad og det norske kombinertlaget gjentok bragden fra Seefeld-VM og tok gull på stafetten. På det norske laget var Bjørnstad, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber. Foto: Richard Sagen

28. feb. 2021 17:39 Sist oppdatert 17 minutter siden

OBERSTDORF: – Dette var helt rått. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle gjøre det på denne måten her i dag. Vi fikk løpet akkurat som vi ville. Planen min var å ta igjen Tyskland som lå nummer to. I den siste bakken så jeg tyskeren slapp japaneren, og da benyttet jeg muligheten til å gi Jørgen (Graabak) ei god luke ned til tyskerne. Alt gikk som det skulle.

Espen Bjørnstad stråler i det sola er i ferd med å forsvinne bak fjellene i Oberstdorf. Han har nettopp tatt sitt andre VM-gull i karrieren. Begge har kommet på stafett.