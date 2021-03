Slik jobber Skiforbundet for at Klæbo-disken skal omgjøres: – Synes vi har en bedre og bedre sak

Sprinttrener Arild Monsen bekrefter at Klæbo-diskingen ankes. Det som skjedde med slovenske Anamarija Lampic i januar, kan være et godt tegn for Klæbo.

Her kolliderer Aleksandr Bolsjunov med Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Ski-VM i Oberstdorf er over. Men teamet rundt langrennslandslaget jobber fortsatt iherdig. For tirsdag klokken 16.30 går ankefristen ut etter at Johannes Høsflot Klæbo ble fratatt VM-gullet på femmila.

Har dere bestemt dere for å anke?

– Ja. Vi jobber med det i løpet av dagen og kvelden, sier sprinttrener Arild Monsen mandag morgen.

Styrket i troen

Klinsjen mellom Klæbo og Bolsjunov på oppløpet var naturligvis tema ved frokostbordet i Oberstdorf mandag morgen. Der snakket blant andre Monsen og Klæbo mer om det som skjedde.

– Vi synes vi har en bedre og bedre sak. Vi må bare bøye oss for juryen, men vi vil prøve det her videre. Vi synes Johannes fortjener det, sier Monsen.

Over en time etter at Klæbo gikk først i mål, fikk han den nedslående beskjeden om at han var disket. Nå jobber langrennssjef Espen Bjervig og resten av Skiforbundet på spreng med en anke. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Du sier dere har en «bedre og bedre sak». Hva legger du i det?

– Når vi ser gjennom ting og vurderer nøyere, synes vi at vi står sterkere. Det ser mer og mer ut som en obstruksjon fra Bolsjunov. Vi har sett flere filmsnutter av det veivalget han gjør. Jeg synes han strekker det langt, sier Monsen.

Tysker med å avgjøre Klæbo-skjebnen

Norges Skiforbund jobber nå med å samle informasjonen de har, deres forståelse av regelverket og det Klæbo selv forteller.

Nå ligger Klæbos skjebne i hendene på en appellkommisjon. Der sitter Karl-Heinz Lickert, lederen av regelkomitéen i FIS. Han skal også velge to til medlemmer i kommisjonen, begge fra regelkomitéen. Hvilke medlemmer Lickert velger, skal være hemmelig. «Det er for at de skal få jobbe i fred», sier FIS-direktør Pierre Mignerey. Men én ting er sikkert: Russere og nordmenn får ikke være med i kommisjonen.

Juryen konkluderte med å diske Klæbo. Hva gir dere håp om at denne instansen vil konkludere annerledes?

– Vi føler vi har grunn til å anke avgjørelsen og protestere på det. Vi følger de mulighetene vi har til å forfølge saken. Vi er ikke enige i at Johannes skulle diskes, sier Monsen.

Når anken foreligger, må appellkommisjonen ta en beslutning innen 72 timer. Dermed kan en endelig avgjørelse rundt dramaet på femmila drøye helt til fredag klokken 16.30.

Er det fortsatt en sjanse for at Klæbo får gullet?

– Ja, selvfølgelig. Det er derfor vi har en appellkommisjon, sier FIS-direktør Pierre Mignerey, som også satt i juryen søndag.

Han fortsetter:

– I appellkommisjon er det andre folk. Vi vil ikke ha innflytelse på saken. De vil analysere saken, argumentene og bevisene Norge kommer med, og vurdere saken med nye øyne. Det er alltid mulig at de konkluderer med noe annet enn juryen, sier Mignerey.

Slovener fikk medhold

Han forteller at appellkommisjon omgjorde en juryavgjørelse så sent som i januar. Da ble sloveneren Anamarija Lampic disket for å ha felt sveitsiske Nadine Fähndrich i en utforkjøring i Tour de Ski. Lampic ble disket, og annenplassen hennes i sprintfinalen ble omgjort til en sjetteplass.

Slovenske Anamarija Lampic ble hørt i appellkommisjonen til FIS. Kan det samme skje med Johannes Høsflot Klæbo? Foto: Terje Pedersen, NTB

Det slovenske laget anket saken til appellkommisjon. De så saken annerledes enn juryen på arenaen. Dermed står Lampic nå oppført som nummer to i løpet.

– Så det er ikke umulig, sier Mignerey.

Hva syns du om at Norge anker saken videre?

– Ingenting. Jeg forventet det. Det er normal prosess. jeg har også vært trener. Det er normalt å forsvare utøverne sine, sier Mignerey.

Mente Klæbo hadde ansvaret

På søndag sa Mignerey, på vegne av juryen, at Klæbo kom bakfra, og at nordmannen derfor har ansvaret for situasjonen som oppstod med Bolsjunov. Juryen konkluderte også med at det var kontakten mellom Klæbo og Bolsjunovs stav, som fikk staven til å brekke.

Nå vil Norges Skiforbund jobbe med å fremme sin tolkning av den spesielle innspurten.

Langrennssjef Espen Bjervig sier han og andre ledere reiser hjem til Norge mandag, mens andre reiser rett til verdenscupavslutningen i Sveits. Bjervig ønsker ikke å kommentere saken utover at forbundet «forholder seg til fristen 16.30» tirsdag.