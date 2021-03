Slik så Andreas (30) sine fingre ut etter frostskadene i januar - søndag skal han gå 90 kilometer på ski: – Situasjonen er ikke optimal, men heller ikke uforsvarlig

En hardøkt på rulleskimølla i Alta ga Andreas Nygaard (30) svarene han var ute etter.

FROSTSKADER: Andreas Nygaard gjør comeback til helga. Til venstre fingrene etter løpet i sveitiske La Diagonela i januar, som har holdt ham borte fra langløpsserien i lang tid. Foto: Privat

A-sporten var i dialog med langløpsstjernen Andreas Nygaard på tirsdag. Da ga han beskjed at han skulle gjennomføre en hard treningsøkt på onsdag før han bestemte seg for om det ble deltakelse i kommende helgs Vasaloppet eller ikke. Onsdag kveld ble avgjørelsen tatt.

– Ja, jeg har bestemt meg for å delta i Vasaloppet. Jeg gjennomførte en oppløftende økt på rulleskimølla og føler at jeg er klar for utfordringen som venter, sier Nygaard, som har trent lite utendørs siden han pådro seg alvorlige frostskader i fingrene i sesongens første Visma Ski Classics-renn i midten av januar.