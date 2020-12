Norge har råd til å droppe ut av verdenscupen: – Jeg er ikke villig til å ofre løpernes helse

SJUSJØEN: Norge dropper ut av en verdenscup i langrenn som går sin gang. – Vi er heldige som har ressurser til å gjøre det.

Espen Bjervig var til stede på Sjusjøen fredag. Han er glad for at Norge har ressurser til å trekke seg fra verdenscupen. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

Det blir Norgescup og ikke verdenscup for norske skiløpere denne helgen. Mens andre nasjoner forbereder seg til nye verdenscuprenn, har Norge sammen med Sverige og Finland bestemt seg for å droppe alle renn før jul.

Norske alpinister reiser fra sted til sted og konkurrerer. Hopperne er i Russland denne helgen, kombinert skal konkurrere snart ute i Europa og skiskytterne går full verdenscupprogram i Finland.

– Hva er det med langrenn som gjør en helt annerledes vurdering enn alle de andre?

– Vi er i den heldige situasjonen at vi har ressurser og muligheter til å ta verdivalg og medisinske valg som andre kanskje ikke har. Jeg er ikke villig til å ofre utøvers helse eller ansattes helse av økonomiske hensyn, sier Espen Bjervig, langrennssjef i Norges Skiforbund.

Ingen kritikk

Norge har rett og slett råd til å droppe ut av verdenscupen. Det er helse foran kroner mener han. Samtidig er han klar på at det ikke er snakk om kritikk av dem som tar andre beslutninger.

– Jeg skjønner at andre gjør andre vurderinger og at de ikke har muligheter til å gjøre de vurderingene vi gjør. Det er ikke kritikk. Jeg er mest opptatt av at vi tar de beslutningene som er riktig for oss, og så er jeg ikke så opptatt av hva andre synes om det, sier Bjervig.

Fredag var han sammen med landslagslege Øystein Andersen med på et digitalt møte med FIS. Det har ikke endret mening i etterkant. Norge deltar ikke i verdenscupen, og de kommer ikke til å delta i Tour de Ski dersom det blir arrangert som planlagt på tre forskjellige steder.

Risikovurdering

Usikkerheten rundt de konsekvenser en koronasykdom vil føre med seg, har vært avgjørende. Landslagets lege Øystein Andersen har gitt medisinske råd til skiledelsen.

– Dersom en utøver mister to prosent av lungekapasiteten, vil det ha enorme konsekvenser for utøverens mulighet til å prestere. Mitt råd bygger på en risikovurdering. Risikoen er for høy i forhold til den prisen en utøver eventuelt må betale, sier Andersen til Aftenposten.

Den norske landslagslegen, Øystein Andersen, har vært sentral rådgiver for Norges beslutning om ikke å delta i verdenscup før jul. Foto: Heiko Junge, NTB

Det er mange norske langrennsløpere som er glade for at de slipper å reise til Davos og Dresden før jul. Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen bestemte seg på egen hånd å droppe ut av verdenscupen. Dagen etter kom landslagsledelsen etter og nedla reiseforbud for alle løperne.

– Det ville vært kjedelig om et skirenn i Davos skulle sette langrennskarrieren på spill. Det er betryggende å ha såpass strenge regler og at de tar disse beslutningen. Da føler vi oss trygge når vi får gå skirenn, sier Tiril Udnes Weng.

Er ikke redd

En som reiser til Davos er franske Lucas Chanavat. Han har norsk kjæreste og har bodd i Norge siden oktober. Derfor kunne han som en av få internasjonale løpere delta i sprinten på Sjusjøen fredag formiddag.

– Jeg forstår at de tar denne beslutningen. Samtidig er ikke jeg redd for smittefare. I Davos har vi et helt hotell for oss selv, og jeg stoler på at laget gjør alt de kan for at det skal være sikkert.

PS: Sprinten på Sjusjøen ble vunnet av Håvard Solås Taugbøl foran Sindre Bjørnestad Skar og Even Northug. Kvinneklassen ble vunnet av Annikken Gjerde Alnæs foran Mathilde Myrvold og Tiril Udnes Weng.