Helten fra 97-VM har innsett: – Fordel å være barnestjerne

Sture Sivertsen debuterte i verdenscupen først da han var 24 år. Han tror ikke den tradisjonelle modellen Trøndelag har satt høyt er veien å gå lenger.

I 97-VM ble Sture Sivertsen den eneste trønderske medaljøren: – Det var ikke noe tema at det var få trønderske medaljekandidater, selv om det var VM på hjemmebane. Foto: Richard Sagen

3. feb. 2021 08:15 Sist oppdatert nå nettopp

LEIRÅDAL: – Det var som å gå på hjemmebane. Jeg har aldri trent så bra som jeg gjorde året før Trondheim-VM. Jeg har heller aldri gått så fort på ski som jeg gjorde da. Det var lett å motivere seg.

Vi møter Sture Sivertsen på hjemgården i Leirådal like etter at han har vært i fjøset for å gjøre unna morgenstellet. Han mimrer tilbake til 1997.