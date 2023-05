FIS står på utestengelsen av Russland

Utøvere fra Russland og Belarus skal fortsatt utestenges i det internasjonale skiforbundet FIS.

Skipresident Jelena Välbe og Aleksandr Bolsjunov.





24.05.2023 20:28 Oppdatert 24.05.2023 21:00

Det ble bestemt på et styremøte onsdag.

I en uttalelse fra FIS heter det at utøverne fra de to landene er utstengt inntil videre.

Dette er første gang FIS behandler saken etter at IOC anbefalte internasjonale særforbund å åpne opp for utøvere fra Russland og Belarus.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug er godt fornøyd med dagens vedtak i FIS Council.

– Vi har vært veldig tydelige overfor FIS i dette spørsmålet. Derfor er vi er godt fornøyde med at FIS fortsatt har samme holdning og ikke ønsker at Russland og Belarus deltar i internasjonale konkurranser, sier hun i en pressemelding.

– Både Norges Skiforbund og min mening i denne saken er godt kjent. Jeg er glad for at dagens diskusjon i FIS Council ikke endret beslutningen om utestengelse, sier det norske styremedlemmet Erik Røste.

På styremøtet ble det også vedtatt at femmila blir VM-øvelse på kvinnesiden i de kommende årene. VM i Trondheim 2025 vil dermed ha følgende distanser for begge kjønn: 10 km, 20 km og 50 km, fellesstart med skibytte 10 + 10 km, stafetter over 4 x 7,5 km, sprint og lagsprint.

FIS innførte like distanser for kvinner og menn i verdenscupen forrige sesong.