Karlsson settes ut av Fähndrich: – Et monster

VAL MÜSTAIR (VG) Nadine Fähndrich (27) vant Tour-starten på hjemmebane og har nå tre sprintseirer på rad. Hun har tatt hånd om ski-tronen i Sveits etter at Dario Cologna (36) ga seg sist vinter.









31. des. 2022 15:25 Sist oppdatert 13 minutter siden

Nadine Fähndrich er i sitt livs form. Hun vant sprinten på Beitostølen og i Davos før jul. Og på åpningsdagen i sveitsiske Val Müstair var hun helt suveren og vant foran Maja Dahlqvist og Lotta Udnes Weng.

– Du er et monster, utbrøt Frida Karlsson like etter målgang og ga Fähndrich en klem.

Tiril Udnes Weng, Frida Karlsson og Anne Kjersti Kalvå fulgte utenfor pallen.

– Hun er en maskin i dag, virkelig. Hun går fra starten og får nesten luke på den første runden. Hun er en nøtt å knekke, sier Karlsson til VG om Fähndrich.

Fakta Nadine Fähndrich Født: 16. Oktober 1995 (27 år) Fra: Schwarzenberg i Sveits, går for Skiclub Horw. Meritter: Verdenscup: 133 renn, 4 seirer, 8 pallplasser

VM: 12 renn, 1 sølv i lagsprint

OL: 8 renn, 4. plass som beste resultat Vis mer

fullskjerm neste SUVEREN: Nadine Fähndrich gjorde som hun ville i Val Müstair. 1 av 2 Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter løpet flokket flokket hjemmetilskuerne i alpe-tettstedet seg rundt Fähndrich med sveitsiske bjeller.

– Hun leker med oss, hun gjør som hun vil. Hun er i kalasform. Spesielt som her i høyden, så er hun ekstremt god, sier Lotta Udnes Weng.

Fähndrich ler da VG videreformidler Karlsson og Udnes Wengs utsagn.

– Det er hyggelig når de sier slikt. Jeg er ikke en maskin, men bare et menneske i god form, sier Fähndrich.

– Tre på rad, hvordan er det mulig?

– Det er utrolig. Det er som en drøm.

Hun er blitt Sveits’ nye lederstjerne i langrenn etter at legenden Dario Cologna la opp etter sist sesong.

– Det er veldig viktig for langrenn i Sveits. Dario gjorde så mye for oss og vi ville ikke vært der vi er uten ham. At vi kan fortsette med slike resultater uten ham, er viktig. Jeg er glad på vegne av hele laget som jobber så hardt, sier Fähndrich.

SVEITS-SJEF: Guri Knotten smiler like etter seieren på hjemmebane.

Norske Guri Knotten er sjef for nordiske grener (langrenn/hopp/kombinert) og skiskyting i det sveitsiske skiforbundet. Hun omtaler Fähndrich som ekstremt sterk både fysisk og mentalt.

– Hun er en ekstremt solid utøver med fantastisk bra intelligens rundt trening, en lagspiller og god på alt, sier Knotten til VG.

Trønderen har fulgt Fähndrich siden hun var junior.

– Hun er veldig, veldig viktig for Sveits etter en lang epoke med Dario. Det er fantastisk at Nadine kommer nå. Det er viktig for sporten og unge utøvere her, sier Knotten.

Nærmest Fähndrich var spurtsterke Maja Dahlqvist og Lotta Udnes Weng.

– Jeg er fornøyd, en pallplass er ikke hverdagskost når man hetter Lotta Udnes Weng, så jeg er fornøyd, sier Lotta Udnes Weng til VG.

Tour de Ski-favorittene Tiril Udnes Weng, Frida Karlsson og Anne Kjersti Kalvå var alle godt fornøyde med sine starter rett utenfor pallen. Andre store navn som Jessie Diggins og Heidi Weng fikk en tung start med å ryke ut av prologen.

Fakta Programmet for Tour de Ski 2022/2023 I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km fellesstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

– Det var hardt, det er ei som skiller seg litt ut og setter fart fra start. Jeg kjenner tidlig at det ikke er nivået jeg har i dag. Men jeg er fornøyd med 4. plass. Det var viktig å komme til finale og få et godt utgangspunkt videre, sier Tiril Udnes Weng.

Mathilde Myhrvold og Silje Theodorsen ble slått ut i kvartfinalen. Astrid Øyre Slind, Julie Myhre og Margrethe Bergane ble alle utslått i prologen.

Tour de Ski fortsetter med 10 km klassisk jaktstart 1. januar.