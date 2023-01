Weng havnet langt bak – Sundby vraker stjernen til VM-distanse

LES ROUSSES (VG) Astrid Øyre Slind (34) jublet for karrierens første pallplass og sikret trolig VM-plass. Verre gikk det for stjerneløperen Heidi Weng (31).

SLITER: Heidi Weng, her i løypene i franske Les Rousses denne helgen.





29.01.2023 13:41 Oppdatert 29.01.2023 15:03

Svenske Ebba Andersson, som vant fredagens 10 km fri, gikk også til topps i søndagens 20 km lange fellesstart i klassisk. Finske Kerttu Niskanen var den eneste som maktet å følge Andersson, men måtte slippe mot slutten.

I duellen om tredjeplassen var Astrid Øyre Slind sterkere enn Ingvild Flugstad Østberg - nesten halvannet minutt bak Andersson.

– Vi får bank

– Det er stort. Det er større for meg enn for de andre, sier Slind til VG om pallplassen.

Slind, som til vanlig satser på langløp, virker nå å være sikret å få gå 30 km klassisk i VM i Planica – dagen før hun vil gå 90 km lange Vasaloppet.

– Astrid var sterkere på slutten. Hun var helt overlegen de siste 200 meterne. Det er surt å bli nummer fire på tre renn på rad, sier Østberg.

Avstanden opp til Andersson likte hun ikke.

– Vi får definitivt bank. Det er for langt opp, og det er ikke så mange uker til VM, men jeg har vært med noen år og vet at det kanskje mye. Hun skal ikke få det så enkelt i VM. Men det er bare å hylle Ebba for den jobben hun har gjort, sier Østberg.

PREGET LØPET: Astrid Øyre Slind, her side om side med Kerttu Niskanen og Ebba Andersson under søndagens 20 kilometer fellesstart i klassisk stil.

Vraker Weng til VM-tremila

Heidi Weng havnet i en tredje gruppe bak Andersson/Niskanen og Slind/Østberg. Hun endte på på 11. plass, nesten 2,5 minutt bak. Veteranen konstaterer at toppformen ikke er der nå.

– Jeg er imponert over at det går så bra selv om. Jeg vil være i form til VM og klinke til der. Jeg håper å få gå mange renn i VM, sier Weng til VG.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby er derimot skeptisk. Han mener at Weng ikke bør få 30-kilometeren i VM i Planica om en drøy måned slik sutasjonen er i dag.

Han tar heller ut Østberg, Slind, Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng til VMs siste øvelse. Sundby fikk også støtte av ekspertkollega Niklas Dyrhaug.

– I dag var mange borte, jeg har en tredjeplass fra fellesstarten på Lillehammer hvor alle var. Jeg lever lenge på den. Jeg vet at på en god dag, er jeg blant de beste, sier Weng.

Hun svarer slik på egne resultater mål opp mot Kalvå, Udnes Weng, Slind og Østberg:

– De som er i form i VM bør få gå. Jeg satser på at jeg er i kjempeform og får gå 15 kilometer med skibytte (første distanse i VM). Jeg har jo en andreplass fra tremila under VM i Oberstdorf (i 2021). Jeg vet at mitt beste nivå er høyt. Jeg satser på at jeg får gå.

– Jeg vet at jeg på mitt beste har et skyhøyt nivå, sier hun.

Theodorsen måtte bryte

Trener Sjur Ole Svarstad ville ikke røpe noe i intervjuet med VG. Tirsdag skal troppen til VM presenteres.

– Mange har gjort en god søknad, sier han kryptisk.

20-kilometeren ble gått i en knalltøff løype i Frankrike. Opp en lang bakke ved siden av en hoppbakke hyperventilerte Silje Theodorsen og måtte bryte. Hun ble kjørt til medisinsk sjekk.

Silje Theodorsen, her avbildet underveis i årets Tour de Ski.

– Jeg tror det går bra. Hun hyperventilerte og pustet tungt, men det skal ha gått bra, sier Svarstad til VG.

Anna Svendsen, som ble nummer 25, så at Theodorsen måtte bryte.

– Jeg så bare at hun gikk ut til siden og så sliten ut. Mer fikk jeg ikke med meg, sier Svendsen.