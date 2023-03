Krüger ut mot nok en vraking: – Jeg er jo oppgitt av hele greia

PLANICA (VG) Simen Hegstad Krüger forteller til VG at han fikk vite at han både var vraket til femmilslaget og heller ikke var førstereserve under lagmøtet fredag kveld.

VM-KONGE: Simen Hegstad Krüger vant både 30-kilometeren med skibytte og 15-kilometeren. Likevel får han ikke gå søndagens femmil.









05.03.2023 09:47

Nå forteller han litt mer åpent hva han faktisk tenkte i det møtet.

– Jeg stusset jo over det uttaket og jeg har slitt med å forstå logikken i vrakingen. Det har jeg. For det har blitt brukt klassiskresultater som argumentasjon.

– Men jeg har vel aldri gått bedre klassisk enn jeg har i vinter. Selv om det er fristil jeg har gjort mine beste renn, så har jeg tatt steg i klassisk.Han viser blant annet til en andreplass i verdenscupen i Oberstdorf i Tour de Ski.

– Og så er jeg i betydelig bedre form enn jeg var i Tour de Ski i tillegg.

Han forteller videre:

– Det jeg stusser på at er at det virker som om laget var bestemt på forhånd. Jeg opplevde tidlig i mesterskapet at det har vært sjanser for å gå seg inn med gode resultater.

Krüger fremstår ikke preget av at han er vraket, men da VG spør om han er oppgitt, frustrert eller sint likevel, svarer han slik:

– Jeg er jo oppgitt over hele greia. Det er jeg. Men jeg vil ikke la dette ødelegge noe av opplevelsen av mesterskapet, heller. Jeg prøver å ikke hisse meg opp eller la meg irritere. Det har vært et eventyr av et VM. Det er det jeg har lyst til å fokusere på, sier han og vil understreke flere ganger at han overhodet ikke blir irritert for at Nyenget får sjansen.

Han mener lagkompisen egentlig har fortjent det også.

NRK-ekspert Fredrik Aukland er sjokkert over at Simen Hegstad Krüger fortsatt ikke får gå.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette, sier Aukland til NRK.

VG har konfrontert langrennssjef Espen Bjervig med uttalelsen.

– Nå skal vi gå 50 km, kan prate etter løpet, svarer han i en SMS.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby gikk ut mot skiledelsen lørdag.

– Hadde jeg vært i en situasjon hvor jeg hadde tatt to individuelle gullmedaljer og stafettgull, og pløyd over alt og alle gjennom mesterskapet, men ikke fått gå siste distanse ... Da skulle det blitt greit furore, sa Sundby.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har ikke besvart VGs henvendelser søndag morgen. Han forklarte vrakingen av Krüger lørdag: