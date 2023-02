Kjefting i to år ga sjokkbronse i VM – har ofret store pengesummer

PLANICA (VG) Tidligere landslagsløper Chris Jespersen (39) har trent med Astrid Øyre Slind (35) nesten hver dag i to år og kjeftet på henne. Lørdag kom belønningen med VM-bronse på fellesstarten med skibytte.

25.02.2023 14:49 Oppdatert 25.02.2023 16:56

Svenske Ebba Andersson tok sitt første individuelle VM-gull foran Sollefteå-lagvenninnen Frida Karlsson. Men gleden var nesten størst rundt Slind som i en alder av 35 år debuterte i mesterskap med bronse.

– Det er helt sykt! Det er ikke hennes disiplin en gang, sier Karlsson til VG.

Slind har i en årrekke dominert i langløp. Før denne sesongen hadde hun ikke gått verdenscup på åtte år. Bestenoteringen var en 20. plass.

Men den siste tiden har hun trent mer «tradisjonell» langrenn og sikret den første pallplassen i verdenscupen. Bak ligger enorme treningsmengder med lagkameraten Chris Jespersen fra Team Aker Dæhlie. De har terpet teknikk, særlig i skøyting.

– Jeg har gått bak hun på skøyting og kjeftet i to år snart, sier Jespersen til VG.

VETERAN: Chris Jespersen. Her fra 2015.

Slind kan omtrent ikke huske sist hun gikk en fellesstart med skibytte.

– Jeg deler denne 50/50 med Chris. Han er ganske god på skøyting. Og på samling nå før VM har vi fått terpet bra med landslaget, sier Slind og fortsetter:

– Chris har gjort en vanvittig jobb. Jeg har gått fra å se ut som en mosjonist til å se ut som en skiløyper på to år, ifølge Chris.

Hun er ikke i tvil:

– Dette hadde ikke vært mulig for to år siden, da hadde jeg ikke god nok teknikk.

For å gå verdenscup og kvalifisere seg til VM, har Slind ofret prestisjetunge langløp som for eksempel Marcialonga. Hun ville vært storfavoritt og kunne sikret rundt 50.000 kroner i premiepenger, i tillegg til andre bonuser.

Trolig har VM-prosjektet gjort at hun har gått glipp over 100.000 kroner i belønning fra suksess i langsløpsserien Ski Classics.

– Jeg bestemte ganske tidlig at penger ikke er grunnen for at jeg går på ski. Men Marcialonga er et stort løp, så det var litt kipt, sier Slind.

Samme helg tok hun tredjeplassen i Les Rousses på 20 km fellesstart og sikret VM-billetten.

– Da var det plutselig veldig verdt det, for da skjønte jeg at jeg kunne være med å kjempe her også.

I Oslo sitter lillesøster Kari Øyre Slind som gjest på VGTV:

– Det er helt sykt. Jeg har ikke ord. Jeg hadde troen på en pallplass, men at det faktisk skulle skje er jo noe annet, er den umiddelbare reaksjonen til en euforisk lillesøster.

– Det var tungt å se på de som jaktet bak, men det er så deilig at det holdt hele veien inn.

Chris Jespersen var sterk i troen på at det ville bli medalje.

– Hun skiftet veldig tidlig til langløp og hun kunne nok slått gjennom tidligere om hun satset mer på allround. Hun har talentet. Det er kun små justeringer som skal til, sier Jespersen.

PS! Ingvild Flugstad Østberg (7. plass), Anne Kjersti Kalvå (8. plass) og Silje Theodorsen (12. plass) var aldri i medaljekampen etter skibyttet.