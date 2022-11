Henrik Dønnestad den store overraskelsen da Klæbo vant

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) vant 10 km skøyting på Beitostølen. Henrik Dønnestad (26) var den store overraskelsen med 2. plass.

TOER: Henrik Dønnestad var den store sensasjonen på Beitostølen søndag.

20. nov. 2022 14:47 Sist oppdatert nå nettopp

– En ny langrennsstjerne fra Skien, fastslår Torgeir Bjørn på NRK-sendingen om Dønnestad. Briten Andrew Musgrave ble nummer tre.

– En fullklaffdag, sier Dønnestad til NRK.

Klæbo var tvilsom før vinterstarten på grunn av sin lårskade - men kom til Beitostølen og har vunnet begge rennene.

Han var den eneste av landslagsløperne i toppen. Nest best ble Hans C. Holund på 9. plass.

VANT IGJEN: Johannes Høsflot Klæbo på søndagens 10 km fristil på Beitostølen.

Henrik Dønnestad sier det er «ufattelig moro» å ha bare Johannes Høsflot Klæbo foran seg.

– Det er en drøm. Dette har jeg trent for i mange år. Og jeg får til en bra avslutning, sier han.

– Det har vært ei god helg. Det har vært mye styr i forkant, men jeg fikk gode svar lørdag. Kroppen spiller på lag, så nå er det bare å komme seg til Ruka, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK. Han sier at den endelige avgjørelsen blir tatt tirsdag.

– Jeg har nå passert over 50 døgn i høyden og får like mye før VM. Jeg ser ingen grunn til å endre på det. Jeg skal se på hvilke dager en er i form etter at en kommer ned, sier trønderen.

– Status for låret er at jeg tåler mer og mer. Jeg kan ta i uten at det setter meg tilbake.

Klæbo åpnet forsiktig, men allerede etter 3,3 km hadde han overtatt ledelsen.

Ved 5,6 km ledet han foran Andrew Musgrave og overraskelsen Henrik Dønnestad, som gikk styggfort på slutten. Klæbo vant med 7,5 sekunds forsprang til Dønnestad, mens Musgrave var 15,3 sekunder bak Klæbo.

– Vi får ta en ny hardøkt, så får vi se åssen det går i kveld, sier Johannes Høsflot Klæbo når NRK spør før start om hvordan det skadede låret føles etter lørdagens renn.

– Vi får trykke til og se åssen kroppen responderer, sier han før start søndag.

Simen Hegstad Krüger og Hans C. Holund hadde en skuffende søndag. Didrik Tønseth brakk staven etter fall.

– Det var et hull som jeg ikke så. Det er litt kjørt, sier en skuffet Tønseth til NRK om verdenscuputtaket.

– Jeg skal ta to rolige dager nå, sier Krüger til NRK. Også han falt.

Lørdag vant Johannes Høsflot Klæbo klassisk foran Emil Iversen og Martin Løwstrøm Nyenget.

Ni av 12 mann er tatt ut til verdenscupstarten i Ruka. Det er Pål Golberg, Hans Chr. Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes og Mattis Stenshagen.

Det står igjen én plass på distanse og to på sprint.