STEINKJER: I et møte som varte 1,5 time onsdag kveld diskuterte langrennssjef Espen Bjervig og skistjernene hvordan de kan unngå bråk rundt løperkontraktene neste sesong.

– Vi hadde et veldig bra møte her på onsdag med guttene hvor vi diskuterte hvordan vi kan sørge for at vi ikke kommer opp i nye situasjoner der vi ikke blir enige før en ny sesong, forteller Bjervig til Adresseavisen.