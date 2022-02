Irritert etter langrennskaos: – Respektløst

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Det manglet ikke på kritiske røster etter at juryen valgte å «halvere» femmila i OL.

KRITISK: William Poromaa var kritisk til juryens avgjørelse. Nede til høyre Andrew Musgrave. Over til høyre blir Simen Hegstad Krüger gratulert med bronsen av Hans Christer Holund.

Svenske William Poromaa, som tok 9. plass på det som ble 28,4 kilometer og ikke 50 kilometer på grunn av vind og kulde, kaller avgjørelsen «merkelig».

– Jeg synes det blir rart. Det er respektløst mot de som vil gå femmil, sier Poromaa til VG.

21-åringen ville ikke hatt noen problemer med å gå fem mil i dag.

– Jeg synes det er synd vi ikke går femmil. Det er merkelig. Vi har tatt opp slike ting med FIS (Det internasjonale skiforbundet) tidligere.

Andrew Musgrave likte også avgjørelsen dårlig.

- Jeg er irritert. Før vi fikk beskjed om at distansen var kortet ned, var det ute i norsk media. De prater med dere før vi får beskjed, hevder briten.

– Det er ganske latterlig. Det er ikke blitt noe kaldere, og det er ikke varmere å gå 28 kilometer enn fem mil. Det er bare å ta på seg klær, sier briten til VG.

VG har forsøkt å få juryen i tale, men har ikke lyktes med det i skrivende stund.

Hans Christer Holund mener man burde gjort som skiskytterne og flyttet øvelsen.

– Det virker ikke veldig gjennomtenkt når de endrer én time før start. Det er noe med femmil, og jeg synes man skal gå det. De har værvarsel i Kina også. Skiskytterne flyttet sin øvelse (kvinnenes fellesstart) én dag frem, det er noe vi også burde vurdert, sier Holund.

Etter 13. plassen – nesten to minutter bak vinneren Aleksander Bolsjunov – var han imidlertid glad det var tre mil og ikke fem i dag.

– Med den formen jeg hadde i dag, er jeg glad jeg gikk tre og ikke fem.

Bronsevinner Simon Hegstad Krüger sier han hadde forberedt seg på «fem harde mil i dag».

– Jeg kunne gjerne gjort det. Det var helt greit å gå. Det blåste litt, men det tenker man ikke så mye over når man går skirenn. Jeg tror ikke det hadde vært noe problem, men det ble en grei distanse og jeg tipper at det uansett hadde blitt et lignende løp. Så jeg vet ikke hvor mye det hadde hatt å si, sier Krüger til Discovery.

– Men å ta medalje er akkurat like stort om det er tre eller fem mil.

– Tøff jobb

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum konstaterer at juryen har hatt «en tøff jobb».

– Det var litt kaos i dag. Det har vært skiftende vær. I dag tidlig hadde det ikke gått an å arrangere, men det er OL, så vi må få gjennomført, sier Nossum til VG.

Hans trenerkollega for Russland, Markus Cramer, sier de fleste trenerne ønsket å utsette rennet.

– De må tenke på helsen til utøverne, men det ville ha vært mulig å vente til i morgen og ta en avgjørelse. Er det samme været da så kunne man forkortet distansen, sa Cramer til Discovery før rennet.

I mixed zone var det én nordmann som roste avgjørelsen til juryen.

- Det er etter mine tanker en ganske rett avgjørelse. Jeg synes juryen gjorde en kjempeavgjørelse, sier Sjur Røthe til VG.