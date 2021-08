Tar grep etter flere skrekkfall: – Helt uaktuelt for oss å bruke det

Nå må arrangøren skifte ut alle bindingene på rulleskiene før konkurransene starter torsdag.

Johannes Høsflot Klæbo og de andre skistjernene skal ikke gå med Rottefella-bindinger under Toppidrettsveka.

31 minutter siden

– Det er rett og slett farlig. Både regionlaget og kretslaget taper bindingene før hver eneste økt slik at de ikke skal løsne.

Det sier Håkon Skaanes, som selv opplevde at Rottefella-bindingen løsnet under ei rulleskiøkt nylig.

Flere skiløpere Adresseavisen har pratet med har opplevd det samme. Under Lysebotn opp tidligere i sommer, gikk landslagsstjerne Simen Hegstad Krüger i bakken da den samme bindingen løsnet. Det førte til at Rottefellas representanter gikk rundt og stripset bindingene til skieliten før sprinten under Blinkfestivalen.

Under Oslo Skishow opplevde både Håvard Moseby og Martin Løwstrøm Nyenget det samme.

Så sent som i helga gikk det galt igjen. Tarjei Bø deiset i bakken da den samme type bindingen løsnet under en konkurranse i Tyskland.

Må bytte ut alle bindingene

Nå bekrefter daglig leder for Toppidrettsveka, Daniel Myrmæl Helgestad, at Rottefella-bindingen ikke vil brukes i konkurransene denne uka:

– Det er leverandøren som har tatt initiativ til det selv, men det hadde uansett vært helt uaktuelt for oss å bruke de bindingene. Sikkerhet er prioritet nummer én.

Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug skal begge konkurrere under Toppidrettsveka denne uka.

Helgestad sier arrangøren i utgangspunktet skulle ta i bruk Rottefella-bindingene, man at disse nå blir byttet ut med Salomon-bindinger.

– Vi skal skru av bindingene og sette på andre på alle skiene, sier han.

Varsler nytt produkt

Henrik Kvissel i Rottefella sier det er selve låsegrepet som har vært for dårlig på bindingssystemet, og at de om kort tid vil lansere et nytt og forbedret produkt:

– Vi har ikke fått testet det nye produktet vårt ennå, slik at Toppidrettsveka kom for tidlig for oss. Derfor har Swix og arrangøren valgt å bruke andre bindinger.

Kvissel sier han får vondt inni seg av å se at utøverne skader seg som en følge av at bindingene løsner.

– Dette er en kjedelig sak for oss.

Torsdag går den første konkurransen i Toppidrettsveka av stabelen på Hitra. Da er det langløp (55 kilometer) i klassisk stil som står på menyen. Fredag er det motbakkerenn og sprint i Aure, før det hele avsluttes med skiathlon i Orkland.

Johannes Høsflot Klæbo, Marit Bjørgen, Petter Northug og Emil Iversen er noen av stjernene som skal konkurrere under Toppidrettsveka denne uka.