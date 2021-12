Johaug om den nye superduellen: – Jeg har mye å gå på

LILLEHAMMER (VG) Frida Karlsson (22) er stinn av selvtillit etter å ha slått Therese Johaug (33) to ganger på to helger. Johaug svarer med at hun ikke er i toppform.

TRONSKIFTE? Frida Karlsson vant 10-kilometeren i Lillehammer lørdag, foran Therese Johaug.

Det er 2–1 til Karlsson i duellen mot Johaug så langt i vinter.

– Min visjon har alltid vært å slåss om seier, nå er jeg der. Nå er det «himla kul» å konkurrere. Jeg har alltid ønsket å stå øverst og trodd på meg selv, sier Frida Karlsson til VG.

Hun slo Johaug med 0,3 sekunder på 10-kilometer friteknikk i Lillehammer lørdag. Men den norske skidronningen påpeker at hun ikke er på sitt beste nå.

– Jeg har ikke lagt opp til noen toppform nå. Jeg har prioritert mye høyde i høst og ikke høyintensive økter. Jeg har heller ikke fått gått så mange rolige turer på ski i fjellterreng, som jeg vet at jeg finner formen med, sier Johaug til VG.

– Man har jo lyst til å være i toppform nå, men på en måte er jeg glad jeg ikke er det og bruker den opp. Jeg håper toppformen kommer til OL, sier Johaug.

TETTE DUELLER: Frida Karlsson utfordrer stadig Therese Johaug, og liker duellene dem imellom.

Karlsson vant 10 kilometer klassisk i Ruka under sesongåpningen. Da slo Johaug tilbake dagen etter og vant jaktstarten.

– Det blir en sykt spennende vinter. Det blir nok en del tette dueller. Jeg har mye å gå på, jeg er ikke der jeg var i VM, for å si det sånn, sier Johaug.

De er begge stinne av selvtillit og har stor tro på sine opplegg foran OL i Beijing i februar.

– Jeg gleder meg til å komme til høyden å finne formen. Jeg er ganske sikker på at jeg vet hva som skal til for å finne formen til OL, sier Johaug til VG og smiler lurt.

PALLEN LØRDAG: Therese Johaug (fra venstre), Frida Karlsson og amerikanske Rosie Brennan var de tre beste på 10-kilometeren.

I VM i Seefeld tok Johaug tre gull. I Oberstdorf sist sesong ble det fire VM-gull. Karlsson slo gjennom med gull (stafett), sølv og bronse i VM i Seefeld. I Oberstdorf ble det to sølv og en bronse. Johaug var foran.

– Denne sesongen er allerede spennende. Og jeg tror og håper den fortsatt blir spennende. Det kjennes bra. Jeg er stabil. Jeg følger min plan i løpene. Jeg er trygg i det jeg gjør, sier Karlsson.

Norge ble nummer tre på stafetten søndag, slått av Russland og Sverige.

Kommende helg er det 10 kilometer friteknikk i Davos. Landslagstrener Ole Morten Iversen gleder seg over de tette duellene mellom Johaug og Karlsson.

– Therese gikk et godt løp her i Lillehammer, men vi fikk bekreftet at Frida blir en hard nøtt å slå. Det er artig at de bytter litt på å stå øverst. Det trenger vi og sporten. Jeg håper og frykter det blir en spennende vinter, sier Iversen til VG.

Det er også sprint i Davos. Der er det andre som er favoritter. De er stort sett svenske.