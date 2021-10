Opplegget skistjernene strides om: – Vi hadde en stor diskusjon

SOGNSVANN (VG) TV 2-ekspertene Petter Northug og Petter Skinstad mener allroundlandslagets herrelag burde vært i høyden sammen med sprinterne og kvinnelaget. Trener Eirik Myhr Nossum er trygg på eget opplegg.

ULIK VURDERING: Eirik Myhr Nossums landslag skal ikke til høyden før januar. Det stusser Petter Northug, hans tidligere elev, på.

– Vi hadde en stor diskusjon med gruppa om dette i vår. Jeg har en relativ rutinert gruppe med mange høydedøgn bak seg. Vi har mye treningsdata og resultater, hvor du kan se hvordan folk har prestert som følge av høydetrening og akklimatisering, sier Nossum til VG i forbindelse med samling i Oslo.

Mens allroundlandslaget er i det norske lavlandet, har herre-sprinterne med Johannes Høsflot Klæbo og kvinnelandslaget med Therese Johaug lagt inn høydeopphold i Italia foran OL-sesongen.

OL i Beijing går 1600–1800 meter over havet. I forkant er det viktig at kroppen til utøverne er akklimatisert på høyden. At allround-herrene ikke er med på høydeturen får både mesterskapskongen Petter Northug og ekspert Petter Skinstad til å reagere overfor TV 2.

Fakta Dette er høydetrening

Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

– Jeg hadde ikke turt å ta sjansen på dette opplegget. Det tok flere år før jeg klarte å gå fort i konkurranser i høyden, og det var nok fordi jeg hadde for få døgn i høyden. Og en ting er å trene der, noen helt annet er det å konkurrere, sier Northug, som brukte mye høydetrening i sin karriere.

«Nå tar allroundlandslaget i mine øyne en unødig sjanse. Før et OL i høyden, der mange av dagens landslagsløpere faktisk ikke har all verdens erfaring, burde man valgt å forberede seg ekstra nøye», skriver Skinstad i en TV 2-kommentar.

Viaplay-ekspert Vidar Løfshus, tidligere langrennssjef, er ikke like bastant.

– Trenerne har nok gjort grundige vurderinger på hva som må til for at de skal lykkes i Beijing, ut fra at utøverne har ulike forutsetninger for å lykkes, sier Løfshus.

Nossum tar kritikken med ro. Alle de tre norske landslagene var i høyden i september, og OL-troppen skal ha flere uker i høyden i januar.

– Jeg sier ikke at jeg har tro på høyde, jeg har veldig tro på høyde. Men det er et viktig prinsipp i treningslære om individualisering til det beste for dine utøvere, sier Nossum.

I diskusjonen om høydeopplegget på allroundlandslaget var Simen Hegstad Krüger utøveren som var mest i tvil.

– Jeg vurderte mye lenger enn resten av laget om jeg skulle dra ned i denne perioden, men fant til slutt ut at jeg går for dette opplegget. I bunn og grunn tror jeg ikke et opphold i høyden nå vil være utslagsgivende den ene eller andre veien, sier Krüger.

Fakta Landslagene Menn, elite: Harald Østberg Amundsen (Asker), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss). Menn, sprint: Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauer), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og omegn). Kvinner, elite: Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Mathilde Skjerdalen Myhrvold (Vind), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik). Vis mer

Langrennssjef Espen Bjervig peker på at de norske herrene har gjort storeslem de siste mesterskapene med lite høydetrening. Forskjellen i år er dog at OL går i høyden, i motsetning til VM i Oberstdorf og Seefeld, som ligger på mellomhøyde.

– Høydetrening kan diskuteres opp og ned, og de lærde strides. Men det vi ikke strides om, er at man må være akklimatisert før OL og vi vil få nok døgn i høyden i januar. Vi har hatt god suksess med den treningsmodellen. Trygg på suksess kan man aldri være, men jeg er trygg på at forberedelsene er gode nok, sier Bjervig.

Mens Klæbo og Johaug er spikret i OL-troppen må flere av allround-herrene prestere godt nok i uttaksrennene på Beitostølen, Ruka, Lillehammer, Davos og muligens Tour de Ski for å få Kina-billett. Det gjør at flere av allroundløperne må være i toppform fra 19. november alt.

– Det er veldig godt vurdert. Jeg har aldri kjent den store høydeeffekten, og da kan jeg ikke bry meg om det, sier Emil Iversen.