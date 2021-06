Landslagssjefen etter Iversens bragd: – Jeg syns synd på Emil

SOGNEFJELLET (VG) Etter å ha blitt verdensmester på den dramatiske femmilen i VM fikk Emil Iversen lov til å avslutte sesongen av trener Eirik Myhr Nossum (35), som hadde medfølelse med 29-åringen.

SEIGT Å KOMME I GANG: Emil Iversen avbildet i aksjon på Sognfjellet under sommerens første treningsleir. Foto: Torstein Bøe, NTB

20. juni 2021 14:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Blant Nord-Europas høyeste fjelltopper her på Sognefjellet samlet Johannes Høsflot Klæbo (24), Emil Iversen (29) og de andre langrennsherrene seg denne måneden for første gang etter forrige sesong.

I samtale med VG forteller Iversen at han føler seg som «en bøtte med skit» etter et langt avbrekk i kjølvannet av stafett- og femmilsgullet i VM.

– Jeg fikk en utladning etter VM. Jeg lyktes så til de grader. Den innsatsen jeg la ned før mesterskapet, kostet. Derfor har jeg gjort minst mulig siden den gang, sier han.

GULLGUTT: Iversen fikk den gjeveste medaljen etter femmilen i tyske Oberstdorf. Til venstre står Aleksandr Bolsjunov. Simen Hegstad Krüger er til høyre med bronsen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– En helt spesiell dag

Allerede før mesterskapet varslet Iversen at han så for seg en lang pause etter sesongen. Dedikasjonen til trening, søvn og kosthold hadde tæret på ikke bare på hans fysiske attributter, men også de mentale.

29-åringen spurte også trener Eirik Myhr Nossum (35) om han kunne få lov til å dra hjem etter VM og droppe verdenscupavslutningen i Sveits.

– Jeg sa at han måtte bli individuell verdensmester for å få lov til dra hjem. Det klarte han. Så jeg kunne ikke gå tilbake på det, forteller Nossum til VG.

Iversen tok karrierens første individuelle mesterskapsmedalje på femmilen, etter at lagkamerat Klæbo ble offer for en kontroversiell diskvalifikasjon. Den omdiskuterte situasjonen, som overskygget Iversens praktløp, har fått Nossum til å føle med løperen sin.

– Jeg syns veldig synd på Emil. Han har sin største dag i langrennssporet, uavhengig av gull, sølv eller bronse. Det er viktig at du klarer å glede deg over det, selv om dagen blir litt ødelagt i og med at 99 prosent av alle spørsmålene du må svare på handler om to andre løpere, sier landslagstreneren med henvisning til russiske Aleksandr Bolsjunovs protest mot Klæbo.

Iversen beskriver selv løpet som unikt for hans del.

– Det var en helt spesiell dag. Et sinnssykt bra skirenn. Jeg følte meg sjeldent pigg. Det var kanskje den beste dagen i livet mitt i skisporet. Jeg ble verdensmester på en femmil uten å bli sliten. Da har du en god dag, forteller 29-åringen.

Les også: Klæbo etter nedturen: – Vil huske det for alltid

Ble utladet

Mens resten av landslaget dro videre til Sveits, reiste Iversen hjem til Meråker. Der slappet han av, så på de to gullmedaljene sine, spiste is, og var med familie og venner.

Trønderen er åpen om at pausen fra seriøs trening var lang og at den var nødvendig for å ha mulighet til å gjenskape suksessen i den kommende OL-sesongen.

– Det tror jeg har vært avgjørende for videre satsing. Jeg syns også at jeg fortjente det. Det var en drømmesesong fra start til mål. Alle rennene var veldig bra, sier Iversen.

Neste vinters store mesterskap avvikles på 1700 meters høyde i Kina fra 4. februar til 20. februar. Verdenscupsesongen starter i finske Ruka 27. november.

– Jeg var ekstremt imponert over måten Emil var på som utøver på hele forrige sesong. Nå vet han at han er avhengig av å komme seg inn i boblen igjen, og den kan ikke sprekke i september. Da er det ikke vits å tenke på OL engang, oppildner Nossum.