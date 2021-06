Kalvå ble vraket igjen og igjen: – Tror det var bra for meg

Anne Kjersti Kalvå har kjempet seg inn på landslaget. Men to blytunge beskjeder i 2019 kunne stoppet karrieren.

Anne Kjersti Kalvå er endelig på landslaget. Her er hun etter 15 kilometer fellesstart på Norgescupen på Lygna i vinter. Der ble hun nummer seks bak fem landslagsløpere. Foto: Terje Pedersen

NATHOLMEN: Anne Kjersti Kalvå smiler i vinden på landslagets leir utenfor Sandefjord. Tidligere på dagen har hun trent med sine nye lagvenninner, inkludert Therese Johaug.

I år er hun nemlig endelig inne i landslagsvarmen. Men veien dit har vært lang og kronglete. For to år siden var hun inne på tanken om å legge opp.

– Det følges veldig bra. Jeg har jobbet for dette i mange år og vært nærme ganske mange ganger, sier Kalvå til Aftenposten.

Fikk to blytunge beskjeder

Kalvå debuterte i verdenscupen som 20-åring. Men hun rakk å fylle 28 år før hun fikk landslagsplass.

I tiden mellom har hun stadig banket på døren. Aller nærmest var hun kanskje i 2019, da hun vant Skandinavisk Cup. Men den våren fikk hun to blytunge beskjeder.

Først ble hun vraket fra landslaget.

Så mistet hun også plassen på rekruttlandslaget, på grunn av en ny aldersgrense.

Da ble det noen tøffe dager.

– Jeg vurderte frem og tilbake hva jeg skulle gjøre, men ville ikke gi meg, for jeg hadde mer inne, sier Kalvå til Aftenposten.

Kalvå jobbet seg opp igjen på Norges Skiforbunds regionlag for Midt-Norge. Landslagsvrakingen var faktisk ikke bare negativ, tror hun.

– Jeg tror det er bra jeg ikke kom inn da, for utviklingens del, sier Kalvå.

– Hvordan da?

– Nå er jeg litt mer trygg på meg selv. Jeg er klar for det som skjer på et landslag. Det er litt annerledes og litt mer press. Jeg skal ikke si at jeg klarer det nå, men jeg tror det er det rette tidspunktet, sier Kalvå.

Får råd fra ski-kjæresten

Rollene er skiftet om hjemme. Mens Kalvås kjæreste Didrik Tønseth er ute av landslaget, er Kalvå inne.

– Han har vært på landslag siden han var 17–18 år. For ham er det litt uvant. For meg er det uvant den andre veien, sier Kalvå.

De gir hverandre råd av og til, forteller Kalvå.

– Han sier jeg må være flink til å stole på meg selv og ikke alltid bli med på kjøret på trening, sier Kalvå.

Anne Kjersti Kalvås kjæreste har vært én av Norges beste skiløpere i mange år. Didrik Tønseth har to VM-gull og et OL-gull i stafett. Foto: Ole Martin Wold

Det er noe Kalvå er opptatt av denne sommeren: de typiske fellene man kan gå i som ny på landslaget. Å måle krefter med Therese Johaug og Heidi Weng på treningene, kan føre til smeller.

– Jeg må prøve å ikke gape over alt, prøve alt som er nytt og henge på på alle økter. Jeg må heller velge noen økter der jeg gjør det, og noen økter der jeg holder igjen, sier Kalvå.

Har OL-målet klart

Landslagsledelsen begrunner uttaket av Kalvå med stabilt gode resultater forrige vinter. Det var også noen høydepunkter, som sjetteplassen på fellesstarten i VM.

– Jeg tror jeg kan ta et nytt steg i år med disse ressursene, sier Kalvå, og sikter da til opplegget rundt landslaget.

I en OL-sesong er fokuset åpenbart. Kalvå er ambisiøs.

– Målet er topp fem i OL. Skal man være med i den norske troppen, må man ha det nivået inne.

