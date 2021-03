Etter ti mil med slit parkerte Andreas konkurrentene 300 meter fra mål: - Et av de tøffere løpene i karrieren

Andreas Nygaard avsluttet en trøblete sesong på best mulig vis.

Andreas Nygaard vant sesongens siste renn i Ski Classics. Her fra et tidligere løp. Foto: NTB Scanpix

Etter et 100 kilometers langt slit på tungt føre, rykket Andreas Nygaard fra resten av feltet like før slutten av Årefjellsloppet og vant dermed sesongens siste renn i Ski Classics. Et rykk og en seier som fikk NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg til å erklære at kongen er tilbake i langløps-sirkuset.