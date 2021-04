Bolsjunov har giftet seg med ski-kjæresten fredag

Aleksandr Bolsjunov (24) og hans ski-kjæreste Anna Zjerebjatjeva (23) har offisielt giftet seg fredag.

NYGIFTE: Aleksandr Bolsjunov og Anna Zjerebjatjeva viser fram beviset på at de er formeldt gift. Ja, de skal sikkert kle seg om til bryllupsfesten! Foto: Instagram-kontoen til Anna Zjerebjatjeva.

23. apr. 2021 12:20 Sist oppdatert 23 minutter siden

Det er bruden selv som melder dette på Instagram. Selve inngåelsen av ekteskap foregår i Russland på et kontor som heter ZAGS, og som ikke er veldig ulikt det norske folkeregisteret.

Nå blir det bryllupsfest lørdag kveld. Rivalen Johannes Høsflot Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik var invitert, men takket nei på grunn av corona.

– Det blir ikke noen stor skifamilie i bryllupet, sa Bolsjunov til nyhetsbyrået R-sport tidligere denne uken.

– Corona-viruset gjør at vi tok en beslutning om ikke å samle et stort antall mennesker. Vi vil samles i en liten sirkel av de nærmeste menneskene, så det blir en liten begivenhet, sa den russiske skiløperen.

Skipresident Jelena Välbe har tidligere fortalt at hun er blant gjestene.

Det var i april 2016 at Bolsjunov første gang la ut et Instagram-bilde sammen med Anna Zjerebjatjeva. De kysset hverandre, og teksten var: «hun er min!». Sommeren 2020 la de ut bilde av at de var forlovet.

Og etter bryllupet?

Da sier Bolsjunov at han skal forberede seg til OL-vinteren.