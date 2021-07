Gunde Svans ukjente lidenskap: – Jeg ligger tre år foran planen

OSCARSBORG (VG) Mens Marit Bjørgen (41) gjør sin tv-debut, er Gunde Svan (59) i ferd med å passere 30 år som tv-profil.

OSCARSBORG: Gunde Svan og Marit Bjørgen er årets programledere for «Landskampen». Foto: Hallgeir Vågenes

Til høsten er de to programledere i «Landskampen» på TV 2, og Svan forteller at han begynte å jobbe med TV etter at skikarrieren var slutt i 1991.

– Det er godt å vite at jeg har en så rutinert programleder som Gunde Svan ved min side, sier Bjørgen.

De to kjente hverandre ikke så godt før 2020-utgaven av «Landskampen», der Bjørgen var deltaker og Svan programleder sammen med Petter Northug.

– Marit og jeg ble godt kjent i fjor, og da fikk jeg muligheten til å spørre henne hvordan hun klarte å komme tilbake fra nedturen og så igjen bli totalt dominerende. Det er imponerende å gjøre om, komme tilbake og gjøre suksess med en annen metode, mener Gunde Svan når vi møter de to på Oscarsborg festning, der årets «Landskampen» spilles inn.

Han har vært programleder for «Fångarna på fortet», «Gladiatorerna», «Ingenting är omöjligt», «I huvudet på Gunde Svan» og andre program på svenske tv-skjermer. Og i 2018 deltok han i den svenske versjonen av «Skal vi danse». Selv er han mest opptatt av «I huvudet på Gunde Svan» der han treffer kjente tidligere svenske idrettsstjerner, trener med og utfordrer dem i deres egen sport.

«SKAL VI DANSE»: I 2018 danset Gunde Svan i den svenske utgaven «Let’s dance» sammen med Jeanette Carlsson. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg har spilt golf med Annika Södenstam, ishockey med Peter Forsberg, bordtennis med Jan-Ove Waldner ... Jeg har faktisk trent mer enn jeg gjorde som langrennsløper med flere av disse, der det er tekniske idretter som det er mulig å drive med over lengre tid. Men jeg blir aldri noen Tiger Woods, smiler han.

Men når vi spør Gunde Svan hva han har gjort mest etter at coronaen slo inn, er svaret mer overraskende:

– Etter som så mange TV-prosjekter har blitt utsatt, har jeg vært mye mer i skogen enn jeg hadde regnet med. Jeg liker å rydde i skogen. Jeg pleier å si at «jo mer TV jeg gjør, jo mer må jeg være i skogen». Jeg henter energi i skogen.

– Hvor mye skog har du?

– Det er vel drøyt 1000 hektar, svarer Svan - det betyr altså over 10.000 dekar, som er en mer brukt måleenhet i Norge. Skilegendens skog ligger i hjemstedet Vansbro i Dalarna.

Ifølge Expressen er skatteverdien av skogen 18,6 millioner svenske kroner.

– Har du plantet mye i vår?

– Nei! Jeg har ikke plantet noe, for jeg ligger tre år foran planen. Etter som det har blitt så lite TV-jobbing, har jeg vært desto mer i skogen og kommet mer enn ajour.

– Hvilke prinsipper driver du skogen etter?

– Jeg har en «grønn» skogbruksplan slik at jeg får sertifisering og godkjenning for å selge tømmeret. Den følger jeg – men er altså tre år før tiden nå. Jeg liker å rydde. De aller fleste skogeiere ligger etter med ryddingen. Da blir det ikke så mye tømmer. På samme måte som gulrøtter må også skogen tynnes slik at de store trærne vokser fram.