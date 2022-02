Falla ville holde problemene hemmelig

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla sliter med helsen foran OL-sprinten.

HELSEPROBLEMER: Maiken Caspersen Falla er ikke i storslag før OL-sprinten.

6. feb. 2022 03:03 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg føler at kroppen min ikke er helt i balanse, sier Falla på pressetreffet i Zhangjiakou.

Der ble Norges lag til OL-sprinten tatt ut:

Norges herrelag: Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg

Norges kvinnelag: Maiken Caspersen Falla, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng og Mathilde Myhrvold.

Kvinnenes og herrenes sprint starter klokken 09:00 norsk tid tirsdag morgen.

Falla skulle egentlig være flaggbærer under åpningsseremonien, men måtte trekke seg.

– Jeg vil vite at jeg står på sprinten tirsdag å vite at jeg har gjort alt jeg kan, sier Falla.

Hun slet med mageproblemer i Davos før jul, men fikk orden på det. Da hun kom til Kina meldte problemene seg igjen. Falla sliter med å få magen til å ta opp næring.

– Jeg vet ikke om jeg har så lyst til å gå inn på dette. Jeg kan heller snakke om det etter sprinten. Det er mest det å få i seg mat som er problemet, sier Falla.

Hun ble olympisk mester på sprint i 2014 og tok sølv i 2018. Hun ble sprintverdensmester i 2017, og tok VM-sølv i 2019. Falla er en mesterskapsløper, og nå får hun masse god hjelp frem mot sprinten tirsdag.

– Det går litt opp og ned. Det er ikke helt som jeg hadde planlagt om jeg skal være ærlig, sier Falla.

Hun har rutine som gir henne trygghet og selvtillit, selv om sesongen ikke har gått på skinner.

– Når jeg er på mitt beste kan jeg kjempe helt oppi der. Det handler bare om å få kroppen til å komme opp på det nivået. Så jeg må bruke dagene godt og håpe at jeg kan levere en av mine beste dager, da vet jeg at jeg kan være med å kjempe om medalje, det er veldig motiverende, sier Falla til VG.

Les også Fossesholm hyller Johaug: – Hva er den damen laget av?

Svenskene hadde pressetreff før de norske. Maja Dahlqvist og Jonna Sundling boblet over av selvtillit og smil. Dahlqvist tror de svenske damene kommer til å tapetsere pallen.

– Det er nok lettere å si at man skal ta gull, sølv og bronse enn å gjennomføre det. Men for all del, Sverige har hatt en god sesong, de har all grunn til å ha god selvtillit. Men vi skal gjøre alt vi kan for å ta noen av de medaljeplassene selv, sier Falla til VG.

Stina Nilsson er regjerende mester, men har som kjent byttet idrett til skiskyting.

– Hvem er dine tøffeste konkurrenter? fikk Maja Dahlqvist spørsmål om.

– Det er mine lagvenninner, lød det kontant fra henne.

– Kan det bli tredobbelt svensk?

– Ja, det tror jeg, sier hun.

SVENSK HÅP: Maja Dahlqvist (i midten) ute på joggetur i Kina sammen med Frida Karlsson og Moa Olsson.

Jonna Sundling nevner heller ikke nordmennene som sine argeste konkurrenter. Den svenske stjernen advarer mot tøffe forhold i Kina.

– Dette er en av de tøffeste konkurransene. På grunn av høyden, snøen, vinden, kulden – det er noe utenom det vanlige. Dette er galskap. Det er en tung bane. Men vi vært her en stund, blitt vant til forholdene og nå kjenner jeg meg klar. Men det er spesielt her, det kommer til å bli tungt, mener Sundling.

Johannes Høsflot Klæbo er Norges sterkeste kort på distansen for herrene. Trønderen er regjerende olympisk mester, og har også denne sesongen vist frem sin fryktinngytende fart.

Sprinttrener Arild Monsen testet positivt for corona før avreise og er ikke med til Kina. Eirik Myhr Nossum vikarierer for ham.