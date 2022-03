Frida Karlsson antyder høyde-tabbe før OL: – Litt for hardt og litt for mye

FALUN (VG) Frida Karlsson (22) tror for hard juletrening i Livigno kan ha ødelagt OL. Hun har ingen forventninger om å kjempe om seieren i Therese Johaugs internasjonale avslutning på Lugnet lørdag.

PÅ HJEMMEBANE: Frida Karlsson møter Therese Johaug for siste gang lørdag. Hun har ingen håp om å vinne etter OL-smellen.

– Vi har en anelse om hva vi tror kan ha påvirket. Jeg la en tøff treningsplan i høyden i julen. Senere hadde jeg problemer med å hente meg inn igjen, sier hun til VG.

Før jul var det svenske OL-håpets resultater fantastiske. Hun var på pallen i alle distanserenn og slo Therese Johaug både på Lillehammer og i Ruka. Men allerede i Tour de Ski begynte det å butte. 1. januar avsluttet hun konkurransen tre dager før avslutningen.

I motsetning til kjæresten William Poromaa valgte hun å legge julefeiringen til grensen mellom Italia og Sveits. Hun tror hun gjorde feilen på 1800 meters høyde i Livigno.

– Jeg var i form og da er det det lett for at det blir litt for hardt og litt for mye, sier hun. Karlsson understreker at evalueringen i av OL-smellen ikke er ferdig

– Vi har analysert det i en og to runder. Det skal analyses en tredje og fjerde gang også, sier hun.

– Jeg ville ikke over grensen i Livigno, men gjorde det kanskje. Da blir det ustabilt og jeg ble usikker. Den store smellen fikk jeg i første løpet i OL.

SLUTTKJØRT: Frida Karlsson var helt ødelagt etter å ha blitt slått med 1,21 av Johaug på 10 km i OL.

Marerittet kom på 1700 meter i Asia. 22-åringen besvimte etter at hun gikk inn til 5. plass i 15 km med skibytte i Zhanjiakou 42 sekunder bak Johaug. Karlsson fikk med seg en stafettbronse, men var også helt sjanseløs mot Johaug på 10 km klassisk og endte som nummer 12.

– Det var tøft. Jeg har aldri vært så utslått, sier hun.

Karlsson har fått hjelp av sine mentale trener Stig Wiklund etter Kina-smellen.

– Det er vanskelig. Det er ingen quick fix. Man blir superskuffet og mister selvtilliten. Det er vanskelig å finne gleden. Jeg har hatt lett for å fokusere på prestasjonen i stedet for å se på personen Frida og hva jeg skal gjøre for å ha det bra, beskriver hun.

ENSOM MAJESTET: Ingen var i nærheten av Jonna Sundling i Falun fredag. Hun slo nummer to, Anamarija Lampic, med 8,41 sekunder i sprinten.

Etter OL har det heller ikke stemt. Hun ble nummer 16 i Lahti, sto over Holmenkollen og ble fredag nummer 25 på sprinten på hjemmebane.

– Det er likevel kult å være her. Det er solfylt og vi har støtte fra publikum. Alt ligger an for å gå bra, men kroppen henger litt etter. Jeg har ingen resultatmål lørdag, sier hun foran det siste møtet med Johaug – langrennsdronningen Karlsson har slått tre ganger de siste årene.

– Jeg skal snakke med henne etter løpet. Uansett hvordan dette går er hun en «himla» fantastisk skiløper som har satt store spor etter seg i vår sport.

Frida Karlsson uttrykker ingen glede over at Johaug-epoken i verdenscupen etter alt å dømme tar slutt med 10 kilometeren i Falun.

– Alt har sin tid. Men hun er fortsatt den beste. Det blir et tomrom selv om hun har forhøyet nivået på alle andre. Alle har jaget henne og ønsket å ta henne, sier Karlsson og er «superstolt» over å ha slått Johaug tre ganger.

Jonna Sundling (27) fremstår som en tøffere utfordrer for Therese Johaug. OL-vinneren i sprint imponerte enormt på hjemmebane fredag. Hun vant både prologen og finalen med nøyaktig samme margin: 8,41 sekunder.

– En utrolig bra dag. Det er kult, sier den nye stjernen fra Östersund.

– Kan du matche Johaug i det slaget du er nå?

– Oj, det skal mye til. Sprint og distanse er to forskjellige ting, svarer Sundling som har blitt nummer tre, fire og fem i sine tre siste distanserenn. Hun var på pallen i Holmenkollen sist lørdag – 32 sekunder bak seirende Johaug.