Marsjerte forbi pressen etter skuffelsen – men det finnes positive tegn for Skistad

LILLEHAMMER (Aftenposten): Kristine Stavås Skistad viste tegn på hurtigheten som gjorde henne kjent. Men hun har fortsatt en jobb å gjøre for å komme tilbake dit hun var.

Kristine Stavås Skistad hadde både gode og mindre gode øyeblikk i fredagens verdenscupsprint på Lillehammer.

3. des. 2021 16:37 Sist oppdatert nå nettopp

Hun kom inn i langrennssporten med et brak. Kristine Stavås Skistad var tenåringen som var nær ved å sjokkere sprintstjernene i verdenscupsesongen 2018/2019. Ikke bare var hun rask, Konnerud-løperen var også offensiv utad.

I Seefeld-VM den vinteren viste hun god nok fart til å ta medalje. Det skjedde ikke. Et fall på oppløpet i semifinalen sørget for at sprintesset måtte tørke skuffelsens tårer.