Russlands mektige skipresident skammer seg over egne løpere: – De er turister

Mens det russiske herrelaget avsluttet sesongen med hele syv løpere blant de 20 beste sammenlagt i verdenscupen, var Natalja Neprjajeva en enslig svale på kvinnesiden. Bak stjernens tredjeplass må man hele 32 hakk ned på listen for å finne neste russer.

Det har Jelena Välbe ettertrykkelig fått med seg. Russlands mektige skipresident, som også er sjeftrener for det russiske langrennslandslaget, er kjent for si hva hun mener. Lederstilen har i en årrekke skapt overskrifter og gjort henne kontroversiell.

Siste tilskudd er en brutal evaluering av flere russiske løpere som har hatt en middelmådig sesong.

– Bortsett fra Natalja Neprjajeva og to debutanter, Nina Dubotolkina og Jekaterina Smirnova, skammer jeg meg over hvor dårlig kvinnene har gått. Det er vanskelig å forklare, for de har fått alle muligheter, sier Välbe til Rua Novosti.

Urs , Keystone / AP / NTB scanpix

Varsler opprydning

Intervjuet er gjengitt av svenske Aftonbladet. Välbe antyder at flere av løperne mangler ambisjoner.

– De er kanskje fornøyde med bare å være tatt ut. Jeg forstår at man ikke kan kreve mer enn hva noen er kapabel til, men når du hele tiden ender et sted mellom 25.- og 60.-plass ... Da er du en turist, sier hun og fortsetter:

– Jeg har forventet resultater og utvikling fra en del løpere, men det har uteblitt. I sommer skal vi rydde i troppen, og da forlanger vi ikke turistvisum.

Dette var de russiske resultatene på kvinnenes tremil i Holmenkollen forrige måned:

5) Natalja Neprjajeva

23) Alisa Zjambalova

31) Jana Kirpitsjenko

32) Jekaterina Smirnova

34) Lilja Vasiljeva

35) Alija Iksanova

Fredrik Hagen, NTB scanpix

– For oss er det helt bak mål

Ole Morten Iversen blir ikke overrasket når han hører Välbes utspill om egne løpere. Han er hovedtrener for det norske kvinnelandslaget og far til landslagsløper Emil Iversen.

– For oss er dette veldig uvant og virker helt bak mål, men i en annen kultur kan det hende at dette ikke er et problem. Hun mener det sikkert godt, og det er ikke noe jeg blir opprørt over. Det ville vært annerledes om hun hadde rakket ned på våre løpere på samme måte, sier Iversen.

– Jeg tror ikke slike uttalelser hadde fungert bra i Norge. Vi er vant til en annen kultur, og Espen Bjervig (langrennssjef) hadde sikkert vært på meg med en gang om jeg hadde prøvd meg på noe slikt.

Landslagstreneren har de siste årene fått erfare store kulturforskjeller i sitt eget lokalmiljø.

– Vi har fått et litt annet bilde på ulike kulturer etter å ha hatt kinesiske løpere i Meråker i to år. Det er ikke noe vondt med dem, men det er tydelig at de er vant til noe helt annet. Vi skal være litt forsiktig med å si hva som er rett og galt. Det er ikke nødvendigvis rett alt det vi mener er rett, sier Iversen.

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Vil ha mer konkurranse

Selv om han aldri ville brukt Välbes metoder, kan han forstå frustrasjonen hennes. Han er overrasket over hvor dårlig det gikk med det russiske kvinnelandslaget i vinter.

– Det er litt tynt fra Russland for tiden. Jeg har en følelse av at de yngre løperne som gikk bra for noen år siden, ikke har tatt steget som seniorer. Vi er overrasket over at ikke flere enn Neprjajeva har prestert på et høyere nivå.

Til historien hører det med at flere av Russlands bedre løpere sto over 2019/20-sesongen. Kvartetten Julija Belorukova, Jelena Soboleva, Anastasija Sedova og Tatjana Alesjina sto over fordi de fulgte Välbes oppfordring om å bli gravide i en mesterskapsfri sesong.

– Jeg er veldig glad for at de hørte på meg, sier Russland-sjefen.

Iversen håper de russiske kvinnene hever seg til neste sesong. Norge hadde i vinter fire løpere blant de fem beste på sammenlagtlisten i verdenscupen.

– Vi tåler litt mer konkurranse fra dem. Det ville vært artig.