Ustjugov-trener om russernes utestengelse: – Motivasjonen faller veldig

OBERSTDORF (VG) Skitrener Markus Cramer kunne ikke fortsette i Russland etter krigen startet. Flere av løperne han har kontakt med sliter med motivasjon som følge av utestengelsen.

NY ROLLE: Markus Cramer har gått fra å trene Russland til Italia etter krigen i Ukraina startet. Her i samtale med TV 2-ekspert Petter Northug under den pågående Tour de Ski.





05.01.2023 04:59

– Det er hardt for dem at de må være hjemme, sier Cramer under Tour de Ski til VG.

Tyskeren er nå landslagstrener for Italia. Frem til sist vår hadde han ledet en treningsgruppe i Russlands landslag i ni år. Særlig med ansvar for Sergej Ustjugov nøt han stor suksess.

Men etter at president Vladimir Putin og Russland gikk til krig mot Ukraina ble russerne utestengt fra nærmest all idrett – også verdenscupen og VM i langrenn. Samtidig ble det innført en rekke økonomiske sanksjoner fra vesten, som gjorde at det ville blitt umulig for Cramer å få utbetalt lønn.

– De russiske løperne var på et veldig høyt nivå. Med Bolsjunov, men også mange bak ham. Det er et veldig sterkt lag. Jeg håper vi vil se dem veldig snart, men det virker ikke slik. Så klart er jeg trist over denne situasjonen ettersom jeg jobbet der så lenge, sier Cramer.

De norske og svenske aktørene har på sin side vært krystallklare på at de mener det er uaktuelt med russisk deltakelse mens krigen pågår.

DUO: Marcus Cramer og Sergej Ustjugov jobbet tett i mange år. Her fra 2018-sesongen.

– Vil ikke være i Russland

Den russiske stafetthelten fra OL, Veronika Stepanova, har skrevet på Instagram at hun ikke sliter med motivasjon. De har nå egen russisk cup og skiløperen, med mange omstridte meninger, hevder hun ikke savner verdenscupen.

Cramer opplever derimot at utestengelsen tærer på.

– Noen av dem har normal motivasjon, mens mange andre sliter med motivasjonen. Når målet er å komme til neste VM eller OL for å kjempe om gull, så vet du ikke om det blir mulig ... Da begynner du å tenke mye og motivasjonen faller veldig hos noen, sier Cramer.

– De vil komme tilbake og konkurrere mot de beste, ikke være i Russland.

Ustjugov tilhører et regionlag, ikke landslaget. Derfor holder duoen fortsatt tett kontakt om treningsopplegg.

UTESTENGT OG I BRÅK: Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov, her etter et verdenscuprenn i 2019.

Bråk rundt stjernene

Den siste tiden virker det å ha stormet i russisk media etter at stjerneløperne Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov to ganger har kollidert i sprintrenn. Samtidig har de levert ulike stikk mot hverandre.

– Trenerne og ledelsen i forbundet må snakke med utøverne, situasjonen er utenfor grensene for det som er greit, sier tidligere VM-vinner Aleksej Petukhov ifølge den russiske nettavisen Championat.

– De gjør begge feil i denne situasjonen. Du kan ikke oppføre deg slik under noen omstendigheter, spesielt foran fans. Dette er usportslig oppførsel fra Bolsjunov og Ustjugovs side, som små barn krangler med hverandre. Begge har skylden, sier Anfisa Reztsova, tidligere OL-vinner i langrenn og skiskyting.

– Ingen personlig konflikt

Ifølge Championat har den russiske skipresidenten Jelena Välbe nektet å kommentere situasjonen. Marcus Cramer derimot avdramatiserer saken.

– Det pushes som en konflikt av media, men det er ingen personlig konflikt. Det var to klassiske sprinter hvor Bolsjunov begge ganger traff skiene til Ustjugov. Slikt skjer, sier Cramer.

– Men de virker ikke å være venner?

– De er ikke bestevenner, det er som i mange lag. Du har noen gode venner, men de respekterer hverandre.