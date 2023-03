Vraket til sesongavslutningen: Fossesholm må bli hjemme

Helene Marie Fossesholm (21) får ikke gå verdenscupavslutningen i Lahti til helgen.

22.03.2023 08:04 Oppdatert 22.03.2023 08:30

Sesongen ble ikke i nærheten av det Fossesholm drømte om. Det ble bare seks renn i verdenscupen. Det ble ingen VM-løp i Planica. Nå må 21-åringen se sesongens aller siste verdenscuprenn i Finland fra sidelinjen.

– Helene blir ikke tatt ut til Lahti, bekrefter landslagstrener Sjur Ole Svarstad overfor VG.

Fossesholm slo seg opp, frem og inn i langrennsverden da hun gikk Norge inn til VM-gull på stafetten som ankerkvinne i Oberstdorf i 2021. I månedene før VM tok hun to pallplasser i verdenscupen. Forventningene var skyhøye. Men etter VM ble det tungt. Denne sesongen skulle hun slå tilbake.

– I mange renn er hun ikke i verdenstoppen, men Helene går sjelden dårlige skirenn. Hun viser når hun går renn at hun er topp 15 i verden i skøyting. Vi har ikke hørt det siste fra henne, sier Svarstad til VG.

VG har vært i kontakt med Fossesholm. Hun ønsker ikke å gjøre noe intervju nå.

– Hun kan gjerne gjøre ett intervju, men først når skisesongen er over, melder medieansvarlig for langrennslandslaget Gro Eide.

Etter VM i Oberstdorf for to år siden har Fossesholm disse plasseringene i verdenscupen: 7, 5, 4, 14, 24, 59, 11, 33, 26, 16, 9, 26, 14, 15. OL i Beijing ble en nedtur med 18. plass på 15 kilometer fellesstart med skibytte, over tre og et halvt minutt bak Therese Johaug og 5. plass på stafetten.

– Håpet var at hun skulle gå fortere utover i vinteren, sier Svarstad.

I et intervju med VG i november i fjor fortalte 21-åringen at hun har gjort mer eller mindre alt galt etter at hun ble tatt opp på seniorlandslaget som junior.

Fossesholm har én topp 10-plassering i verdenscupen denne sesongen. Forrige sesong ble det to.

Nå maner landslagstreneren til tålmodighet. For det har vært noen oppturer. 21-åringen tok NM-bronse på 10 kilometer friteknikk og vant et norgescuprenn 17. februar. Deretter skulle hun til skandinavisk cup i Madona i Latvia første helgen i mars, men hun valgte ikke å dra.

– Hun følte seg sliten etter en konkurransehelg. Hun var ikke i modus, sier Svarstad.

Svarstad poengterer at overgang fra junior til senior kan være tøff.

– Det handler om å ta den tiden dette tar. Finne treningsbalanse, ta det steg for steg. Helene er jo en veldig ung utøver, det er ekstra viktig å bygge sten for sten og ikke bli for ivrig. Vi må finne den rette balansen og se positivt på det, sier Svarstad.

– Får Fossesholm tilbud om plass på landslaget neste år?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå. Nå skal vi konsentrere oss om viktige renn, så skal vi presentere et lag over påske, svarer Svarstad.

Neste utfordring for Fossesholm kan bli NM del 2 som går på Tolga og starter med lagsprint for klubbene 29. mars, 5/10 km damer/menn dagen etter og tre- og femmil 31. mars.

