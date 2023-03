Kalvå slår tilbake etter disk-påstander: – Blir sure når de blir nummer to

LAHTI (VG) Anne Kjersti Kalvå (30) gled fra konkurrentene nedover og tok sin første verdenscupseier i karrieren i det siste verdenscuprennet for sesongen. En svensk ekspert mener hun bør diskes.





26.03.2023 11:52 Oppdatert 26.03.2023 12:46

Etter å ha slått verdens sterkeste distanseløpere med en råsterk avslutning, var Kalvå svært oppgitt da hun ble konfrontert med disk-påstandene til Viaplay-ekspert i Sverige, Teodor Peterson.

VG spurte om Kalvå faktisk skøytet, noe hun ikke kunne på søndagens klassiskdistanse, ned den ene bakken like før avslutningen.

– Jeg gjør ikke det hvis ikke juryen ikke har disket meg, sier Kalvå.

TOK SEIEREN: Anne Kjersti Kalvå krysser målstreken først foran Jonna Sundling og tyske Katharina Hennig etter 20 kilometer klassisk i Lahti.

– Men har du sett TV-bildene?

– Nei. Og jeg har bevisst ikke skøytet. Det er kjipt det er fokuset i dag. Når jeg kjører bra nedover, bra i svingene der de andre ploger. De kan heller øve på svingteknikk, sier trønderen.

– Hva tenker du om ekspertuttalelsen, da?

– De blir sure når de blir nummer to, sier Kalvå syrlig, og viser til at Peterson er svensk og måtte se at Jonna Sundling ble beste i blågul trikot på en andreplass.

Peterson reagerte imidlertid på den siste nedoverkjøringen til stadion. Kalvå, som for dagen hadde svært gode ski, passerte samtlige. Men ifølge eksperten skjedde følgende:

– Jeg reagerte på at Kalvå fikk ei luke utfor. Ser man på hva som skjer, så går Kalvå på innsiden og bruker både høyre og venstre ski på en ulovlig måte, hevdet Peterson.

– Her skøyter Kalvå utfor og får på den måten en luke som blir avgjørende. Det er noe som ikke er tillatt, sier han og viser TV-bildene.

Peterson fastslår at den måten å gå på ikke er tillatt i klassisk stil.

– Om jeg var svensk landslagssjef, ville jeg undersøkt disse bildene og se om FIS-juryen anser det som regelbrudd, sier Johan Olsson.

Martin Johnsrud Sundby i det norske Viaplay-studioet mener svenskene har en dårlig sak:

– Hun bytter spor og finner ei ny linje. Det er vanskelig å vite hva svenskene mener er galt. Jeg kan ikke finne noe, sier han - og får støtte av Marthe Kristoffersen ved sin side.

Kalvå har hatt en eventyrlig avslutning på vinteren med ett gull (stafett) og to sølv (teamsprint og 30 km) i Planica-VM og nå sin første verdenscupseier.

– Det føles helt vilt. Det bare kroner en god sesong. Jeg hadde så gode ski og følte meg bra. Og så prøvde jeg å være smart underveis, sier Kalvå til Viaplay.

– Skiene gir et mentalt overtak når du sklir opp på siden av konkurrentene i alle utforbakker. Stig Rune Kveen sier til oss at «vis at du har gode ski». Det er litt sånne Northug-takter som han prøver å lure på oss.

– Det er så fortjent, sier Marthe Kristoffersen i Viaplay-studio.

– Jeg tror hun hadde bestemt seg i dag. Og hun fikk god hjelp av godt materiell under beina. Men det er måten hun angriper svingen på - det er fabelaktig, sier hennes kollega Martin Johnsrud Sundby.

Allerede lørdag avgjorde Tiril Udnes Weng verdenscupen sammenlagt. Hun økte forspranget til Jessie Diggins slik at det ikke en gang var en teoretisk mulighet for amerikaneren til å vinne trofeet etter søndagens avslutning på sesongen.

Kerttu Niskanen hadde aldri vunnet et verdenscupløp på hjemmebane og håpet at det skulle skje søndag.

Det var to innlagte bonusspurter underveis. Niskanen vant begge - og Ebba Andersson var nummer to på begge.

Ebba Andersson og Anne Kjersti Kalvå fører an på søndagens 20 km i Lahti.

Feltet var godt samlet fram til 10 kilometer med Anne Kjersti Kalvå i tet fulgt av Kerttu Niskanen.

Finnen, fulgt av Ebba Andersson og Katharina Hennig, fikk noen meters forsprang til resten av feltet i klatringen - men Kalvå klarte å ta igjen de tre. Det ble etter hvert en tetgruppe med syv løpere, som ellers besto av Frida Karlsson, Jonna Sundling og Krista Pärmäkoski.

Heidi Weng tok opp jakten på disse - men det endte med at hun og Pärmäkoski ble liggende bak.

De seks resterende lå samlet. Anne Kjersti Kalvå hadde bedre glid enn konkurrentene og brukte utforkjøringene effektivt. Hun sikret seg noen meters forsprang nedover - og holdt den ledelsen helt inn i mål.

Etter som verdenscuptrofeet allerede var i hus, kunne Tiril Udnes Weng gå med senkede skuldre søndag:

– Jeg feiret ikke så mye. Jeg sparer det til etter rennet i dag, sa Udnes Weng til Viaplay før rennet. Hun endte som nummer 18 søndag.