Karlsson ble syk – må endre på planene før VM

Sverige-stjernen Frida Karlsson (23) og Tyskland-kometen Katharina Hennig (26) har i likhet med flere norske profiler blitt rammet av sykdom etter Tour de Ski. Professor Espen Tønnessen mener det ikke er tilfeldig.

LITEN PAUSE: Frida Karlsson og Katharina Hennig jubler på podiet etter 15-kilometeren i Val di Fiemme som sistnevnte vant. Etterpå har begge vært syke.

20.01.2023 09:52

– Touren er tøff belastning, det er mye selv for de beste, det er fort at kroppen blir stresset, sier Per Nilsson, trener for både Karlsson og det tyske kvinnelandslaget, til VG.

Karlsson imponerte og vant Tour de Ski 8. januar. Nilsson forteller at Karlsson hvilte en uke i etterkant, før hun trente lett en dag - og ble forkjølet neste dag.

I touren sto Katharina Hennig for Tysklands første verdenscupseier på damesiden siden 2009, men i etterkant ble hun syk og er akkurat hentet seg inn igjen, forteller Nilsson.

DELER TRENER: Per Nilsson er sjef for både Katharina Hennig og Frida Karlsson. Her fra trening på sensommeren.

I Norge må Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Didrik Tønseth, Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger stå over NM etter sykdom den siste tiden.

Frida Karlsson er klar for å trene lett igjen, og Per Nilsson tror ikke forkjølelsen vil ha noe påvirkning for VM.

– Det er nok verst for psyken bare, for de vil jo gå konkurranser. Men noen ganger tror jeg det er bra med litt ekstra hvile for kroppen. Ingen fare med VM. Jeg er absolutt ikke urolig.

Men Karlsson må justerere på planen som skal sikre toppformen når VM starter i Planica 23. februar. Kommende helgs verdenscup i Livigno (sprint og lagsprint) går uten svensken. Karlssons plan om å gå i franske Les Rousses 27–29. januar henger i en tynn tråd, ifølge Nilsson.

Det svenske mesterskapet 31. januar - 5. februar kan også glippe. Men håpet er å gå siste verdenscuphelg før VM, 3–5. februar i italienske Toblach.

– Vi må vurdere og se hvordan kroppen svarer. Les Rousses kan komme for tett, ser Nilsson.

Espen Tønnessen er professor i treningsvitenskap ved Høyskolen Kristiania og har vært fagsjef hos Olympiatoppen. Allerede for ti-tolv år siden fikk han en følelse av at deltakelse i touren økte fare for sykdom og at det kunne forverre prestasjonsevnen i mesterskap senere på vinteren.

– Vi gjennomførte derfor en studie av sesonger hvor utøverne deltok i Tour de Ski (Tds), og sesonger de ikke deltok . Resultatene var krystallklare, og viste at det var omkring tre ganger så stor risiko for å bli syk dersom en deltok i TdS, enn om en ikke hadde deltatt i TdS, skriver Tønnesen i en mail til VG og fortsetter:

– Sannsynligvis skyldtes dette at immunforsvaret var svekket er mange tøffe og tette konkurranser dag etter dag, samtidig som en var disponert for smitte gjennom flyreise, hoteller og møte med store folkemengder. En spesiell utfordring er årstiden, da dette er den tiden på året hvor det er høysesong for influensa, og i år kombinert med Covid-19.

Fakta Råd for å holde seg frisk På VGs spørsmål om tips til at utøvere kan holde seg friske, svarer professor Espen Tønnesen dette:

«Her kan nok leger gi bedre svar enn det jeg kan gjøre, men i intervjuer av mange av verdens beste utøvere har det vært fokus på følgende forhold»: Restitusjonsrutiner i form av kosthold og mye søvn

Holde seg unna store folkemengder

Utsette flyreisen 1-3 dager etter TdS, slik at kroppen har tatt seg inn igjen før en krevende flyreise, hvor en kan bli eksponert for smitte

Økt fokus på personlig hygiene, og spesielt fokus på håndvask

Bruk av munnbind

Kontroll på treningsbelastningen / lytte til kroppen Vis mer

Espen Tønnesen, professor ved Høyskolen Kristiania.

Tønnessen forteller at det ikke er ideelt å bli syk nå, men at enkelte utøvere likevel har hatt ekstremt gode mesterskap tross korte sykdom- eller skadeavbrekk i forkant fordi det har gitt restitusjon.

– Dette løftet i prestasjon har sannsynligvis vært mulig, da de har trent godt over lang tid. Erfaringen min er at det er viktig å lytte til kroppen, og ikke være for ivrig på å trene som normalt rett etter sykdomsperioden. En må ha forsiktig progresjon, og kjenne at kroppen tåler treningen. Om ikke kan en fort trene seg dårligere, eller bli syk på ny, skriver Tønnessen.

– Her gjelder det å ha gode folk rundt seg som kan holde igjen, og samtidig være gode samtalepartnere. Mange utøvere opplever at det tøffeste er det mentale ved å ikke trene som normalt, eller som ønsket. Om ting gjøres riktig etter sykdomsperioden og TdS kan det bli ett vellykket mesterskap. Det har utøvere vist før, og kommer til å vise igjen.