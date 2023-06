Langrennsekspert Marit Bjørgen: Tror ikke på Johaug-comeback

Marit Bjørgen (43) gjør sin første vurdering som kommende TV-ekspert.

LANGRENNSLEGENDER: Marit Bjørgen (t.v.) og Therese Johaug etter en dåpsseremoni for en sponsors elektriske sjødroner i fjor.

21.06.2023 10:10

Den perfekte oppgaven for langrennsløper Therese Johaug (34) ligger og venter om 20 måneder. For i mars 2025 skrives det historie, det er femmil for damer under VM i Trondheim.

Kommende vinter blir Bjørgen langrennsekspert på Viaplay. VG spurte om hun tror venninnen Therese Johaug gjør comeback til VM-sesongen.

– Akkurat nå så hadde jeg sagt nei, uten at jeg vet noen ting. Ting endrer seg mye etter at man får barn, svarer Bjørgen.

Under ski-VM i Trondheim er datteren til Therese Johaug snart to år. Selv gjorde Bjørgen comeback som mamma og tok både VM-gull og OL-gull. Men det kostet mye.

– Det blir litt feil å sammenligne med meg. Jeg hadde hadde bestemt meg for å komme tilbake. Men jeg hadde lyst til å legge opp hele tiden etter at fikk barn, sier Bjørgen til VG og ler litt.

I Holmenkollen ble det arrangert femmil for damer for første gang i verdenscupen i mars. Slik reagerte Johaug da det ble norsk seier:

Bjørgen og Johaug var på landslaget sammen siden 2007. De kjenner hverandre godt og var verdens to beste og dominerende langrennsløpere i årevis.

Den kommende langrennseksperten har trent enormt mange timer med Johaug både med og uten landslaget. Men de har ikke trent sammen etter at Johaug ble mamma på selveste 17. mai.

– Men hun har vært i trening så vidt. Hun klarer nok ikke å la være, sier Bjørgen og smiler og legger til at det er naturlig å holde det gående med trening etter en karriere.

I januar sa bror Karstein Johaug dette om et mulig Therse Johaug-comeback:

Bjørgen var nærmere 35 år da hun ble mamma, det samme er Johaug.

– Hun har mulighet til et comeback, men når du spør meg nå, så sier jeg nei, gjentar Bjørgen.

Vinneren av femmila i Trondheim blir historisk. Ei som mener femmil for damer bare er tull er Heidi Weng. Tidligere har tremila for damer vært lengste distanse, men nå skal damer og menn gå like langt har Det internasjonale skiforbundet bestemt.

– Femmil hadde passet Therese bra, men jeg tror ikke det er grunn nok. Men dette er ikke et tema jeg har spurt Therese om, sier Bjørgen til VG.

– Nå som du er blitt TV-ekspert, hva mener du om at menn og kvinner skal gå like distanser?

– Damer og femmil ble spennende i Holmenkollen, men i forhold til bredden på damesiden, så er tremil mer enn bra nok i VM, sier Bjørgen.