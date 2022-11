Iversen konfrontert av Fossesholm etter krasse utspill

BEITOSTØLEN (VG) Helene Marie Fossesholm (21) var blant dem som uttalte seg kritisk og ønsket et trenerskifte sist sesong. Emil Iversen (31) likte dårlig at de tok debatten om hans egen far i media. Så tok de en prat på telefon.

SKVÆRET OPP: Helene Marie Fossesholm og Emil Iversen, her er de begge avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen sist helg.

13 minutter siden

– Ja, svarer Fossesholm når VG spør om hun har tatt opp saken med Iversen den siste tiden.

Det er en drøy måned siden Iversen uttrykte misnøye med enkelte uttalelser fra både Fossesholm og Heidi Weng.

Trønderen likte dårlig at de to dameprofilene sist vinter lanserte Martin Johnsrud Sundby som en ny trenerkandidat på landslaget.

Da var Iversens pappa, Ole Morten Iversen, en del av trenerapparatet. Weng og Fossesholms uttalelser kom lenge før sesongen var over og lederkabalen for 2022/2023 lagt. «Vi var flere som reagerte», sa Iversen om den saken.

– Hva snakket dere om?

– Det trenger jeg ikke gå inn på, sier Fossesholm – og legger til at hun «tar ting internt, det kommer hun alltid til å gjøre, og dersom det er noe hun er misfornøyd med så tar hun det opp med de det gjelder».

– Det skjønner hun også

Iversen, som sammen med Fossesholm er klar for verdenscupåpning i finske Ruka kommende helg, åpner på sin side litt mer opp om samtalen.

– Vi hadde en fin prat, vi, sier Iversen i dag og smiler.

Fakta Program verdenscupåpning i Ruka 25.–27. november: Fredag 25. november: Sprint kvinner og menn. Prologstart klokken 10:00. Finalene klokken 12:30. Norges sprinttropp: Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Lotta og Tiril Udnes Weng, Marte Skaanes (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeset, Even Northug, Sivert Wiig (ny for coronasyk Sindre Bjørnestad Skar), Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo (friplass som vinner av verdenscupen sist sesong) og Mattis Stenshagen (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Lørdag 26. november: 10 kilometer klassisk kvinner klokken 11:00. 10 kilometer klassisk menn klokken 13:30. Søndag 27. november: 20 kilometer jaktstart i fristil for kvinner klokken 12:00. 20 kilometer jaktstart fristil for menn klokken 13:30. Norges distansetropp: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Marte Skaanes (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo (friplass som vinner av verdenscupen sist sesong) og Mattis Stenshagen (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Alle renn vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Han er imidlertid klar på at han ikke har forsøkt «å prate ned damelaget på noen måte». Iversen understreker at han vil at de skal gjøre det så bra som mulig.

– Det var fint av henne å ringe meg. Det var jo ganske naturlig å ta faren min litt i forsvar. Det skjønner hun også, sier Iversen – og svarer «nei» på VGs spørsmål om han har hørt fra Heidi Weng.

– Hun har hatt sitt å stri med, men det er godt å se at hun er tilbake. Heidi er en kjempegod skiløper på sitt beste. Jeg håper hun får fart på skiene.

Iversen forstår likevel at hans egen kritikk av Weng og Fossesholm kom i en tid der de allerede hadde fått en del pepper både fra egne rekker og eksperthold.

I tillegg har Therese Johaug i sin bok vært kritisk til hvordan det ble trent på landslaget.

I den svenske avisen Expressen blir laget kalt «svakt» før sesongstart. Den svenske leiren har til og med sagt at de norske trenerne burde være bekymret.

– Jeg føler jo mye av den sportslige kritikken damelaget får, der er det mye som er vel røft. Vi har vært sinnssykt bortskjemte med Bjørgen og Johaug, sier Iversen og fortsetter:

– Det er litt rart å forvente at det alltid skal være sånn. Nå er vi inne i et generasjonsskifte, da går det opp og ned. Vi kan ikke forvente at de skal vinne hvert verdenscuprenn til enhver tid.

Det er det ikke bare Iversen som føler.

– Jeg synes de jentene har fått ufortjent mye kritikk, sier Ingvild Flugstad Østberg – som selv har stått utenfor landslaget i årets sesongoppkjøring.

– På hvilken måte?

– Jeg tror de har stått bra i det, vet hva de har trent, og for dem er det kanskje bare bra at forventningene blir lagt lavt og de heller kan klinke til og vise seg frem i skirenn. Det tror jeg de kan gjøre.

KLAR FOR VERDENSCUP IGJEN: Ingvild Flugstad Østberg, her under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen sist helg.

– Men det har vært noen runder i media der de har fått høre det av både egne og andre. Det er jo ikke så ålreit. Jeg synes ikke de fortjener det. Kanskje det er lave forventninger til dem. Jeg har ikke tenkt på det sånn.

På spørsmål om hun er enig i at de har fått ufortjent mye kritikk, svarer Fossesholm et kontant «ja».

– Det har blitt mye kritikk og mye negativitet. Samtidig så har vi jo ikke de prestasjonene som før. Men vi må jaggu få muligheten, vi også, sier 21-åringen.

I GOD RUTE: Etter en vanskelig vinter, vår og sommer har det endelig begynt å løse for Helene Marie Fossesholm. Her under 10 kilometer fri teknikk på Beitostølen sist helg, der hun ble nummer to.

Hun mener det ikke alltid har vært slik tidligere heller, at det norske damelandslaget har vært på topp hele tiden. Og nå er de inne i et generasjonsskifte.

– Vi kan ikke forvente at det går slag i slag. Det funker ikke sånn. Så må vi få vise hva vi er gode for. Vi er en gjeng som har veldig lyst til å gå fort på ski og legger ned mye arbeid i det.

– Men er det ikke naturlig at det i en skinasjon som Norge stilles litt kritiske spørsmål?

– Kritikk selger jo klikk. Så det er klart dere må være kritiske. Ellers får dere ikke klikk. Men vi må tåle kritikk også. Vi prøver å gjøre jobben og vil svare med å prøve å prestere, sier Fossesholm.