Klæbos konkurrenter slår seg sammen: – Ikke noen revolusjon

Federico Pellegrino (30) og Sergej Ustjugov (29) skal trene sammen før OL i Bejing i 2022. Det skremmer ikke Klæbo-leiren.

VM-PALLEN I SPRINT I 2017: Sølvvinner Sergej Ustjugov (t.v.), gullvinner Federico Pellegrino og Johannes Høsflot Klæbo med bronse. Foto: Terje Pedersen / NTB

22. apr. 2021 17:28 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det meddeler det russiske langrennsforbundet i en pressemelding.

Italienerne Federico Pellegrino og Francesco De Fabiani skal trene sammen med de russiske utøverne i treningsgruppen til Markus Cramer.

Der finner man blant andre Sergej Ustjugov, Gleb Retivykh, Artjom Maltsev og Jevgenij Belov.

– Det er ikke noen revolusjon, vil jeg tro, sier Kåre Høsflot - morfar og trener for Johannes Høsflot Klæbo med seks strake VM- og OL-gull i sprint. Høsflot kaller samarbeidet over landegrensene for «artig».

– Tror du det vil gi sterkere konkurranse?

– Nei, det tror jeg ikke. Det kan kanskje være spennende å slå seg sammen og samarbeide på denne måten, men jeg vet ikke om det er noe å hente, sier Høsflot til VG.

Flere av Johannes Høsflot Klæbos tøffeste dueller i sprintløypen har vært mot nettopp disse utøverne. Ustjugov ble nummer fem da Klæbo vant og Norge tok storeslem med å tapetsere pallen under vinterens klassiske VM-sprint i Oberstdorf.

Pellegrino tok i 2017 VM-gull foran Ustjugov da Klæbo debuterte med bronse på fristilsprinten. To år senere ble det gull til Klæbo, sølv til Pellegrino og bronse til Retivykh under VM i Seefeld i fristil. Under det kommende OL i Beijing skal gullet igjen avgjøres på skøyteski.

– Vi får se i februar 2022, svarer Pellegrino til MatchTV på spørsmål om dette vil resultere i at han slår nordmannen i OL.

Fakta Mesterskapssuksess i sprint Johannes Høsflot Klæbo * OL-gull i sprint og lagsprint i 2018, VM-gull i 2019 og 2021 i sprint og VM-gull i 2019 og 2021 i lagsprint. Federico Pellegrino * OL-sølv i sprint i 2018, VM-gull i 2017 og VM-sølv i 2019 individuelt. VM-sølv i 2017 og to VM-bronser i lagsprint (2015 og 2019) Sergej Ustjugov * VM-gull i lagsprint og VM-sølv individuell sprint i 2017 Gleb Retivykh * VM-bronse i 2019 individuelt, samt VM-sølv i 2019 og VM-bronse i 2021 i lagsprint. Vis mer

Målet med den nye treningsgruppen er å optimalisere sommer- og høstoppkjøringen inn mot Beijing-lekene i februar.

– Vi har ingen Klæbo eller Bolsjunov som gjør at vi kan kalle oss den absolutt sterkeste treningsgruppen. De trener ikke med oss – men de trener heller ikke sammen. Hver av dem har sitt eget sterke lag, sier Pellegrino, som omtaler Cramers treningsgruppe «som en av dem sterkeste i verden».

Ifølge Kåre Høsflot har Johannes Høsflot Klæbo absolutt ingen planer om å bli svakere i sprint.

– Vi har ikke tenkt å gjøre veldig mye annerledes egentlig, sier treneren og bekrefter at planen er å beholde trøkket i sprint og utvikle distansekapasiteten ytterligere. I VM gjorde trønderen sin beste mesterskapsprestasjoner på lange løp med 4. plassen på 30 km med skibytte. Han ble disket fra VM-gullet på 50 km.

Russlands skipresident Jelene Välbe er sikker på at samarbeidet med italienerne vil gjøre begge nasjoner bedre.

– Jeg er overbevist om at både russiske og italienske løpere vil dra nytte av dette, og da særlig Federico Pellegrino. Dette er et solid skritt på veien i utviklingen av langrennssporten. Her møtes to ulike treningsmetoder, sier Välbe.