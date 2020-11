Iversen om mulig Northug-comeback: Tror ikke på store resultater

Emil Iversen tror kompisens treningsregime handler om avkobling.

Emil Iversen har møtt kompisen Petter Northug et par ganger siden han ble stoppet av politiet i sommer. Stian Lysberg Solum/NTB

– Vi har møttes et par ganger. Ellers er det litt «chatting».

Det sier Emil Iversen til Adresseavisen om kontakten med Petter Northug etter at han ble stoppet av politiet i august i år. På pressekonferansen i Trondheim 21. august innrømmet den tidligere skistjernen at han har et alvorlig rusproblem.