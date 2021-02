Praten med landslagssjefen snudde VM-tvilen: – Har vært tungt mentalt

Isak Stianson Pedersen (24) var usikker på om han ville til ski-VM. Så tok han en prat med landslagstreneren.

Isak Stianson Pedersen har ikke fått det helt til å stemme i vinter og håper å snu den negative spiralen i VM i Oberstdorf. Foto: Svein Halvor Moe

7 minutter siden

Raumaværingen har hatt en trøblete sesong i langrennssporet. 24-åringen fra Hjelvika reiste derfor til verdensmesterskapet i Oberstdorf med lave skuldre. Langrennsløperen har islandsk mor og representerer dermed Island i VM.

– Jeg var for et par uker siden veldig i tvil om jeg skulle stille i VM som har vært det store målet det siste året. Det har ikke fungert for meg i vinter og det har vært tungt mentalt at kroppen ikke har respondert bedre enn den har gjort. Jeg forsto først på nyåret at det kunne være snakk om feiltrening. Det hadde ingen hensikt å dra på NM. Men etter en lang prat med landslagstreneren bestemte jeg meg for å stille i verdensmesterskapet, sier Isak Stianson Pedersen til Rbnett.