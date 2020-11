Alle utøvere må gjennomføre én av to ting før avreise til arrangørby:

1. Teste negativt gjennom en PCR-test, 72 timer (3 døgn) før avreise.

2. Ha påvist antistoffer gjennom en antistofftest. Denne er gyldig i 8 uker.

Utøverne må også fylle ut det som er kalt et «FIS-pass». Der skal de blant annet redegjøre for hvor de har vært de siste 14 dagene og legge inn testresultater.

Utøverne må i tillegg svare på et spørsmålsskjema om hvordan de har følt seg de siste to ukene, om de har hatt noen symptomer og om de har vært i karantene de siste to ukene.

Øvrig testing ved ankomst og opphold i arrangørby er opp til lokale myndigheter i samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS).